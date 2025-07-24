إطلاق “مُسرِّعة طاقتك”.. مبادرة وطنية لتوطين تقنيات الطاقة ودعم الشركات الناشئة السعودية

أطلقت وزارة الطاقة السعودية اليوم، برنامج (مُسرِّعة طاقتك)، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى دفع عجلة الابتكار في قطاع الطاقة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل من خلال دعم المشاريع الريادية، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ومعالي المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، عبر دعم الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الطاقة، وتمكين المحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الابتكار وتوطين التقنيات المتقدمة.

وقد طُور برنامج (مُسرِّعة طاقتك) بالتعاون مع مبادرة (الكراج)، ويُعدّ منصة تحفيزية شاملة تستهدف ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، وتوفير إرشاد فني وتقني، إضافة إلى تيسير الشراكات الإستراتيجية بين رواد الأعمال والقطاعين الحكومي والخاص.

من فكرة إلى واقع.. تنطلق رحلة مسرعة طاقتك؛ لتمكين الابتكار وتسريع نمو الشركات الناشئة في قطاع الطاقة. لمتابعة البث المباشر

لحفل إطلاق "مسرعة طاقتك".

⬇️ https://t.co/q2WaugtrFE — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) July 24, 2025

تصميم البرنامج والشراكات الإستراتيجية:

صُمم برنامج (مُسرِّعة طاقتك) ليكون مبادرة عالية التأثير، بمشاركة شركات رائدة في مجال الطاقة وعدد من الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة، ويركز البرنامج في تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال والجهات الحكومية، من خلال نموذج دعم شامل يتضمن:

إرشاد فني وتقني: لتقديم التوجيه اللازم للشركات الناشئة.

لتقديم التوجيه اللازم للشركات الناشئة. ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين: لتأمين التمويل اللازم لنموها، ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دفع الابتكار وتحقيق النمو في قطاع الطاقة.

محاور تركيز المُسرِّعة لدعم الشركات الناشئة:

تركز (مُسرِّعة طاقتك) في دعم الشركات الناشئة التي تسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية متعددة في قطاع الطاقة السعودي، وتهدف المسرعة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وكفاءة الاستهلاك من خلال عدة محاور رئيسية تشمل:

1- تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين التكاليف:

ستدعم المُسرِّعة الابتكارات التي تُعزز من كفاءة استهلاك الطاقة وتُساهم في خفض التكاليف التشغيلية في مختلف مجالات القطاع، مما يُحقق منفعة مالية كبيرة لقطاع الطاقة.

2- الريادة في أسواق الطاقة العالمية:

ستركز المُسرِّعة في دعم الشركات التي تسعى إلى تحقيق الريادة في أسواق الطاقة العالمية، ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لتقنيات الطاقة الناشئة، مما يُعزز دورها كلاعب رئيسي في الابتكار والتحول في هذا القطاع الحيوي.

3- تعزيز المحتوى المحلي والتنويع الاقتصادي:

ستشجع المُسرِّعة تطوير حلول الطاقة المحلية وزيادة فرص العمل في القطاع، كما تُسهم في تعزيز المحتوى المحلي ودعم جهود التنويع الاقتصادي للمملكة.

4- إدارة الانبعاثات والاستدامة البيئية:

تُركز المُسرِّعة أيضًا في دعم الشركات الناشئة التي تُقدم حلولًا لخفض الكربون، وتُعزز من استخدام الطاقة النظيفة، وتُطور التقنيات الخضراء، بما يتماشى مع التزام المملكة بالاستدامة البيئية.

5. ضمان أمن الطاقة وموثوقية الإمداد:

ستدعم المُسرِّعة أيضًا الشركات التي تُعزز البنية التحتية للطاقة وتُحسن مرونة سلسلة الإمداد، مما يُسهم في ضمان أمن الطاقة وموثوقية الإمداد في المملكة.

ويهدف هذا التركيز الشامل إلى بناء قطاع طاقة مستدام، ومبتكر، وريادي يُسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

هيكلية البرنامج ومراحله الزمنية:

يستهدف البرنامج دعم ثلاث مجموعات من الشركات الناشئة على مدى ثلاث سنوات، بمعدل 20 شركة في كل مجموعة، وسيُنفذ البرنامج على أربع مراحل رئيسية خلال مدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا لكل مجموعة، وتشمل هذه المراحل:

مرحلة الاستكشاف والاختيار: لتحديد الشركات الناشئة الواعدة. مرحلة التسريع: لتقديم الدعم المكثف والإرشاد. تنفيذ المشاريع التجريبية: لتطبيق الابتكارات على أرض الواقع. جولات الاستثمار: لربط الشركات بالفرص التمويلية.

سمو وزير الطاقة ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في صورة جماعية مع فريق وزارة الطاقة القائمين على برنامج "مسرعة طاقتك". pic.twitter.com/fsVoCoI4if — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) July 24, 2025

الخلاصة:

يمثل إطلاق برنامج (مُسرِّعة طاقتك) دفعة قوية نحو بناء منظومة ابتكار متكاملة في قطاع الطاقة السعودي، تسهم في توفير فرص عمل، وتحفيز رواد الأعمال، وتوطين التقنيات الحيوية، بما يعزز تحول المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي رائد في تقنيات الطاقة المستقبلية.