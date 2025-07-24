أمازون تستحوذ على شركة ناشئة تُطوّر جهازًا ذكيًا يُسجّل كل ما يقوله المستخدم

في خطوة جديدة تعكس طموحاتها المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة أمازون استحواذها على شركة ناشئة تُدعى Bee، طوّرت جهازًا قابلًا للارتداء وتطبيقًا متوافقًا مع ساعة آبل Apple Watch، قادرين على تسجيل كل ما يقوله المستخدم على مدار اليوم.

وأكدت أمازون أن صفقة الاستحواذ لم تُستكمل بعدُ، وأن تفاصيلها المالية سرية، لكنها أوضحت أن كافة موظفي Bee تلقّوا عروضًا للانضمام إلى فريق أمازون.

ويُقدّم نظام Bee على أنه مساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتعلّم تلقائيًا من حياة المستخدم اليومية من خلال الاستماع المستمر إلى محادثاته وأنشطته. ومع وجود زر لتعطيل التسجيل مؤقتًا، يظل الجهاز نظريًا قادرًا على مراقبة وتسجيل كل ما يُقال أو يُفعل.

ويتيح التطبيق للمستخدمين تلخيص يومهم، وتذكيرهم بالمهام، وحتى استرجاع تفاصيل نُوقشت سابقًا. وتشير الشركة إلى إمكانيات استخدام المساعد في تحسين الذات، كمتابعة النجاحات الشخصية أو مجالات التطوير، مثل تحسين مهارات الأبوة والأمومة.

ويُذكر أن سجل أمازون في مجال الأجهزة القابلة للارتداء شهد بعض التباين؛ فحتى مع استمرارها ببيع نظارات Echo Frames الذكية، فإنها أوقفت جهاز مراقبة الصحة Halo في عام 2023.

ومن المرجح أن زاوية الذكاء الاصطناعي في منتج Bee هي التي جذبت اهتمام أمازون، خاصةً في ظل سعيها المستمر إلى تعزيز إمكانات مساعدها الصوتي الجديد +Alexa القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتعيد هذه الخطوة أيضًا إلى الأذهان الجدل الذي أثارته أمازون سابقًا بشأن الخصوصية، بعد أن تبيّن أن بعض موظفيها كانوا يراجعون تسجيلات صوتية من أجهزة Alexa، ومنها تسجيلات حدثت عن طريق الخطأ، وهو ما قد يُثير المخاوف مجددًا من استخدام تلك الفئة من الأجهزة.