CMF تكشف عن الساعة الذكية Watch 3 Pro بمزايا متقدمة

أعلنت شركة CMF، التابعة لشركة نوثينج، أحدث ساعاتها الذكية Watch 3 Pro التي تُعد أكثر الساعات الجديدة تطورًا حتى الآن في سلسلة أجهزة CMF القابلة للارتداء، إذ تأتي بمزايا محسّنة في تتبع الصحة إلى جانب تقنيات تدريب مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتضم الساعة ميزة GPS المزدوج النطاق لتعزيز دقة تتبع المسارات، بالإضافة إلى مستشعر نبضات قلب جديد رباعي القنوات يوفر، بحسب الشركة، “دقة محسّنة لمختلف درجات لون البشرة وشدة التمارين”.

وتقدم الساعة 131 وضعًا رياضيًا – أي بزيادة 11 وضعًا مقارنةً بالإصدار السابق – إلى جانب مدرب شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي يوفر ملخصات وتوجيهات بعد التمرين.

وفيما يخص مراقبة الصحة، تدعم Watch 3 Pro قياس مستوى الأوكسجين في الدم (SpO₂)، وتتبع مستويات التوتر، وتمارين التنفس الموجهة، والتنبيهات المتعلقة بشرب الماء والخمول، فضلًا عن مزايا تتبع الصحة الخاصة بالنساء، كما توفر الساعة ميزة تتبع النوم بشكل مُحسن مقارنةً بالإصدارات السابقة.

ومن أبرز المزايا الجديدة دعم ChatGPT مباشرةً، مما يسمح بطرح الأسئلة وتعيين التذكيرات باستخدام الأوامر الصوتية باللغة الطبيعية، وتضم الساعة أيضًا مسجلًا صوتيًا مع خاصية النسخ التلقائي، وهي ميزة مفيدة لتدوين الملاحظات في أثناء ممارسة الرياضة.

ويمكن للمستخدمين إنشاء واجهات مخصصة باستخدام تطبيق Watch Face Studio، الذي يضم أكثر من 120 تصميمًا جاهزًا، إلى جانب أدوات مصغّرة للّياقة والطقس والموسيقى والتنبيهات، مع إمكانية عرضها بوضع ملء الشاشة.

وتأتي الساعة بشاشة AMOLED قياسها 1.43 إنش بتقنية Always-on Display، وتدوم بطاريتها حتى 13 يومًا في الاستخدام العادي – أي بزيادة يومين عن الإصدار السابق – في حين تنخفض إلى نحو 11 يومًا في حال تتبع النشاط بنحو مكثف، وتصل إلى 4.5 أيام فقط عند تفعيل العرض الدائم.

وتعمل الساعة مع تطبيق Nothing X الجديد، الذي يوفر مركز تحكم أكثر استقرارًا وواجهة استخدام أكثر سلاسة، كما يدعم التكامل مع منصات Strava و Apple Health و Google Health Connect.

وتُطرح Watch 3 Pro حاليًا بثلاثة ألوان، وهي الرمادي الداكن، والرمادي الفاتح، والبرتقالي، بسعر قدره 99 دولارًا، أي بزيادة قدرها 30 دولارًا على الإصدار السابق Watch Pro 2.