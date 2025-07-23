مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Fold7 و Honor Magic V5

يُعد Galaxy Z Fold7 الهاتف القابل للطي الفائق النحافة الذي طالما انتظره عشاق هواتف سامسونج، لكن كيف يقارن مع منافسه Honor Magic V5 الذي تصفه شركة هونر بأنه أنحف هاتف قابل للطي في العالم حاليًا؟

كلا الهاتفين يتمتعان بالنحافة والوزن الخفيف، ويقدمان تجربة استخدام مميزة، لكن هناك فروق بينهما قد تؤثر في قرار الشراء، مثل: حجم الشاشة، وسعة البطارية وسرعة الشحن.

فإذا كنت تخطط لشراء هاتف قابل للطي أفقيًا على غرار الكتب يتمتع بالنحافة والوزن الخفيف، وتفكر في هاتفي Galaxy Z Fold7 و Honor Magic V5، ستساعدك المقارنة التالية في اتخاذ القرار النهائي:

النحافة.. هونر يتفوق بفارق طفيف

يأتي Galaxy Z Fold7 بسماكة تبلغ 4.2 ملم عند الفتح و 8.9 ملم عند الطي، وهو تحسن كبير مقارنة بهاتف Z Fold6 الذي صدر العام الماضي والذي يبلغ سمكه 5.6 ملم دون طي و 12.1 ملم عند الطي. وأما Honor Magic V5 فيبلغ سمكه 4.1 ملم دون طي، و8.8 ملم عند الطي، أي أقل بـ0.1 ملم فقط من هاتف سامسونج.



لكن هذه الأرقام تعتمد على اللون، إذ إن النسخة التي تأتي باللون الأبيض العاجي فقط تتمتع بهذه النحافة، وأما الإصدارات التي تأتي بالألوان الأخرى، وهي: الأسود، والذهبي، والبني المحمر، فيبلغ سمكها 4.2 ملم دون طي و 9 ملم عند الطي، أي أكثر سماكة بقليل من هاتف سامسونج.

الوزن.. هاتف سامسونج أخف وزنًا من هاتف هونر

مع أن هاتف هونر تفوق في النحافة على هاتف سامسونج، فإن Z Fold7 يتفوق في الوزن، وهو عامل مهم في تجربة الاستخدام بيد واحدة؛ إذ يزن هاتف سامسونج 215 جرامًا، وهو أخف حتى من هاتف Galaxy S25 Ultra الذي يأتي بتصميم تقليدي غير قابل للطي، وأما Honor Magic V5 فيزن 218 جرامًا، وهو خفيف الوزن لكنه أثقل بفارق بسيط من هاتف سامسونج.

الشاشة

عند التحدث عن مواصفات الشاشات في هاتفي Galaxy Z Fold7 و Honor Magic V5 فإن هاتف سامسونج يضم شاشات أكبر من شاشات هاتف هونر، لكن شاشات هاتف هونر تتفوق في السطوع.

إذ يضم Galaxy Z Fold7 شاشة خارجية يبلغ مقاسها 6.5 بوصات، وشاشة داخلية يبلغ مقاسها 8 بوصات، وكلتا الشاشتين تدعمان معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتقنية +HDR10، وسطوعًا يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

وأما هاتف Honor Magic V5، فيضم شاشة خارجية يبلغ مقاسها 6.4 بوصات، وشاشة داخلية يبلغ مقاسها 7.95 بوصات، وكلتا الشاشتين تدعمان معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وسطوعًا يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع.

الكاميرا

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold7 عدسة رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.7، وتضم مستشعرًا يبلغ حجمه 1/1.3 بوصة يوفر صورًا واضحة في الإضاءة المنخفضة. كما يضم عدسة مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل تدعم التقريب بمعدل يصل إلى ×3، وعدسة فائقة الاتساع تبلغ دقتها 12 ميجابكسل.

وأما هاتف Honor Magic V5، فيحتوي على عدسة رئيسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.6. كما يضم عدسة مقربة تبلغ دقتها 64 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى ×3، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وتدعم الضبط التلقائي للصورة ويمكن استخدامها كعدسة ماكرو.

كلا الهاتفين يدعمان تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، لكن هاتف سامسونج يدعم أيضًا التصوير بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

يحتوي Galaxy Z Fold7 على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

وأما Honor Magic V5 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5820 ميلي أمبير في الساعة من نوع سيليكون-كربون، أي أكبر بـ 1420 ميلي أمبير في الساعة مقارنة ببطارية هاتف سامسونج، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.

السعر والتوف ر

هاتف Galaxy Z Fold7 متاح الآن للطلب الأولي، بسعر يبدأ من 2000 دولار، ومن المقرر أن يتوفر في الأسواق بدءًا من 25 يوليو. وأما هاتف Honor Magic V5 فقد أطلقته الشركة رسميًا في الصين، وستطلقه في الأسواق العالمية قريبًا بسعر يبدأ من 1699 جنيهًا إسترلينيًا.

أيهما تختار؟

بنحو عام، يبدو الهاتفان متقاربين في العديد من الجوانب، لكن هاتف سامسونج يتميز بشاشات أكبر وكاميرا رئيسية متقدمة ووزن أخف. وهاتف هونر يتفوق بسعة البطارية والشاشات العالية السطوع، والعدسات الثانوية العالية الجودة.

لذلك سيعتمد الاختيار على اهتماماتك الشخصية، فإذا كنت تخطط لاستخدامه للعمل والإنتاجية وترغب في أن يتمتع بعمر بطارية طويل ويدعم الشحن السريع، وتكون شاشاته عالية السطوع لتتمكن من استخدامه تحت أشعة الشمس المباشرة دون مواجهة أي مشكلات متعلقة بالوضوح، فاختر هاتف هونر. وأما إذا كنت من محبي التصوير، وتفضل أن يكون الهاتف خفيف الوزن، فاختر هاتف سامسونج.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy Z Fold7 و Honor Magic V5:

Galaxy Z Fold7 Honor Magic V5 المعالج (Snapdragon 8 Elite) من كوالكوم. (Snapdragon 8 Elite) من كوالكوم. الشاشة الشاشة الرئيسية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 8 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.5 بوصات. الشاشة الداخلية الرئيسية من نوع (LTPO AMOLED ) بقياس قدره 7.95 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (LTPO OLED)، بقياس قدره 6.43 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت.. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 20 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 20 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/ 7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأزرق، والفضي، والأخضر. الأسود، والأبيض، والذهبي، والبني المُحمر. نظام التشغيل أندرويد 16. أندرويد 15. الوزن 215 جرامًا. 218 جرامًا. السعر يبدأ من 2000 دولار . يبدأ من 1699 جنيهًا إسترلينيًا .