مايكروسوفت تكشف عن حاسوب الأعمال Surface Laptop 5G

كشفت شركة مايكروسوفت عن حاسوبها الجديد الموجه للشركات، إذ أعلنت رسميًا حاسوب Surface Laptop 5G الذي يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، ويستهدف المستخدمين من فئة رجال الأعمال الباحثين عن أداء متنقل واتصال دائم.

ويُعد Surface Laptop 5G أول حاسوب محمول من فئة Surface Laptop يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، بعدما كانت الشركة قد وفّرت هذه الميزة سابقًا في أجهزتها اللوحية من نوع Surface Pro و Surface Go.

ويأتي هذا الإصدار الجديد مزودًا بست هوائيات داخلية، مما يتيح له التنقل بسلاسة بين شبكات Wi-Fi والشبكات الخلوية، فضلًا عن إمكانية استخدامه كنقطة اتصال متنقلة لأجهزة أخرى تمامًا مثل أجهزة الهاتف المحمول التي تُستخدم لهذا الغرض عند الحاجة. وستتوفر ميزة الاتصال بشبكات الجيل الخامس عبر فتحة NanoSIM أو من خلال الشريحة الإلكترونية eSIM.

ويحمل الحاسوب شاشة قياسها 13.8 إنشًا، ويعمل بمعالجات Intel Core Ultra من الجيل الثاني من طرازي Core Ultra 5 و Core Ultra 7، كما يتضمن وحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على تنفيذ أكثر من 40 تريليون عملية في الثانية، مما يجعله مؤهلًا لبرنامج Copilot+ PC المدعوم من مايكروسوفت، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى تيرابايت.

ومن المقرر أن يبدأ شحن Surface Laptop 5G في السادس والعشرين من أغسطس المقبل، دون أن تكشف الشركة حتى الآن عن سعره الرسمي.