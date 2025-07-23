كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي طريقة استخدامنا للإنترنت؟

يشهد مجال البحث عبر الإنترنت تحوّلًا جذريًا بسبب انتشار الذكاء الاصطناعي وتطوره، وهو تحوّل يعيد رسم ملامح تجربة المستخدم، ويؤثر بنحو مباشر في بعض مجالات الأعمال المعتمدة على الويب.

فخلال السنوات الماضية، اعتاد المستخدمون الاعتماد على محركات البحث التقليدية لاستكشاف المواقع الإلكترونية، والقيام ببحوث معمقة، والتنقل بين الروابط لاكتشاف معلومات جديدة. لكن مع انتشار روبوتات الدردشة والملخصات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، تغيّر هذا السلوك بنحو ملحوظ؛ إذ أصبح الكثيرون يكتفون بقراءة الإجابات الجاهزة التي تولدها أدوات الذكاء الاصطناعي بدلًا من تصفح المصادر بأنفسهم.

لكن كيف يؤثر هذا التغيير في المستخدمين، وكيف يؤثر في الأشخاص الذين يعتمدون على الويب لنشر أعمالهم؟

فقدان متعة الاكتشاف

توضح (Ashley Gold) الصحفية المتخصصة في شؤون التكنولوجيا لدى موقع Axios، في مقابلة لها مع موقع NPR، أن هذا التغيير في تجربة استخدام الإنترنت يزيل أحد أهم العناصر الأساسية لتصفح الويب، وهي متعة الاكتشاف. تقول (Ashley Gold): “لم يعد المستخدمون يبحثون بأنفسهم عن المعلومات بطريقة معمقة. فالذكاء الاصطناعي هو من يمنحهم المعلومات كاملة، وهذا يغيّر التجربة كليًا”.

مشكلة الثقة بالمصادر

من التحديات الأخرى التي تثير القلق مسألة توثيق المصادر. فمع أن معظم الملخصات التي تقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي تحتوي على روابط ومراجع، فإنها غالبًا غير بارزة؛ مما يقلل من احتمال ضغط المستخدمين عليها للتحقق من صحة المعلومات. وهذا الانخفاض الحاد في معدلات النقر تسبب بأزمة حقيقية للناشرين والمواقع الإخبارية التي تعتمد على الزيارات لتحقيق الإيرادات.

تهديد لنماذج الأعمال التقليدية

تصف (Ashley Gold) الوضع بأنه “كارثي” بالنسبة للناشرين. فبعدما اعتادوا على تحسين محركات البحث (SEO) لجذب القراء وبناء مواقع إلكترونية مميزة وموثوقة، جاء الذكاء الاصطناعي ليقلب الموازين. ففي الوقت الحالي، تتصدر الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نتائج البحث، لكن المستخدمين نادرًا ما يزورون المصادر الأصلية.

وهذا الوضع يتسبب بمشكلة في جودة المعلومات، فالذكاء الاصطناعي بحاجة إلى محتوى بشري ليعمل بكفاءة، لكن قلة العائدات تدفع الناشرين إلى التراجع عن نشر محتوى جديد، مما قد يؤدي في النهاية إلى انخفاض جودة المعلومات المتاحة على الإنترنت.

تراجع مهارات التفكير النقدي

بعيدًا عن الجانب الاقتصادي، هناك قلق متزايد من تراجع التفكير النقدي لدى المستخدمين. فاعتماد الناس على ملخصات جاهزة يضعف قدرتهم على البحث والتحليل واختيار المصادر الموثوقة. وتقول (Ashley Gold): “الذكاء الاصطناعي يفكر نيابة عن المستخدمين، وهذا قد يؤدي بمرور الوقت إلى جمهور أقل وعيًا ويؤثر سلبًا في مهارات التفكير النقدي”.

الخاتمة

حتى مع وجود الكثير من السلبيات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال البحث عبر الإنترنت، لا يمكن إنكار فوائده في تسريع الوصول إلى المعلومات، خاصة عند البحث عن إجابات محددة. لكنه سلاح ذو حدين؛ فالاستخدام غير الواعي قد يجعل الإنترنت أقل موثوقية وأقل إثراءً للمستخدمين.