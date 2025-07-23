السعودية تطلق مؤشرًا وطنيًا لتقييم جاهزية الجهات الحكومية لتبني الذكاء الاصطناعي

أطلقت المملكة العربية السعودية مؤشرًا وطنيًا جديدًا يهدف إلى تقييم مستوى جاهزية الجهات الحكومية لتبني حلول الذكاء الاصطناعي، ومتابعة التقدم المحرز بشكل دوري، وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز جهود التطوير وتحقيق الأثر الوطني المطلوب بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويسعى المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي (NAII)، الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إلى توحيد الجهود الحكومية والأولويات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ما الأهداف الرئيسية للمؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي؟

يسعى المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق عدة أهداف محورية، تشمل:

توحيد الجهود والأولويات: يعمل المؤشر على توحيد الجهود الحكومية والأولويات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يضمن التنسيق والانسجام بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة.

يعمل المؤشر على توحيد الجهود الحكومية والأولويات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يضمن التنسيق والانسجام بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة. توفير المُمكّنات الداعمة: يهدف إلى توفير المُمكّنات اللازمة لتمكين الجهات الحكومية من تبني وتطوير منتجات وحلول ذكاء اصطناعي فعّالة ومستدامة.

يهدف إلى توفير المُمكّنات اللازمة لتمكين الجهات الحكومية من تبني وتطوير منتجات وحلول ذكاء اصطناعي فعّالة ومستدامة. تحقيق مستهدفات الرؤية: يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع التحول الرقمي والابتكار في صميم خطط التنمية المستقبلية للمملكة.

هيكلية المؤشر ومعايير القياس:

يعتمد المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي، على هيكل شامل لضمان دقة وشمولية تقييم جاهزية الجهات الحكومية في هذا المجال الحيوي، ويتألف المؤشر من ثلاث ركائز رئيسية، وسبعة محاور أساسية، و23 مجالًا فرعيًا، مما يضمن قياسًا شاملًا لمستوى نضج تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية.

تعرف على منهجية تطوير المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي (NAII).#سدايا pic.twitter.com/kiS5A4R86j — SDAIA (@SDAIA_SA) July 22, 2025

ولا يكتفي المؤشر بتقديم صورة واضحة عن الوضع الحالي، بل يتجاوز ذلك ليقدم الدعم اللازم لتعزيز قدرات هذه الجهات على تطوير حلول مبتكرة. وتدعم هذه الحلول تدعم استدامة الجهود الوطنية وتُسهم في تعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية بالمملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

دور سدايا في تعزيز الذكاء الاصطناعي:

يأتي إطلاق المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي في إطار جهود (سدايا) المتواصلة بصفتها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، وتشمل مهام سدايا تنظيم وتطوير وتعامل مع كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

ويهدف هذا المؤشر إلى تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء المؤسسي على مستوى الجهات الحكومية، مما يسهم في تمكين التحول الرقمي، وتُعدّ هذه المساعي جزءًا لا يتجزأ من شراكة (سدايا) مع مختلف الجهات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز في بناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والابتكار.

الخلاصة:

يمثل هذا المؤشر خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز الحوكمة التقنية، وتوجيه الاستثمارات الحكومية بذكاء نحو مستقبل يعتمد على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع تطلعات السعودية في الريادة التقنية عالميًا، وبناء منظومة حكومية حديثة ومرنة وفعّالة.