آبل تعتزم إدراج كاميرتين أماميتين في أجهزة آيباد برو القادمة

تستعد شركة آبل لإطلاق إصدار جديد من جهاز آيباد برو مزوّد بمعالج Apple M5، ومن المتوقع أن يشهد الجهاز تحسينات تتعلق بسهولة الاستخدام سواء في الوضع الرأسي أو الأفقي، وذلك بفضل إضافة كاميرا أمامية ثانية في الحافة الرأسية من الجهاز، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

ويهدف هذا التغيير إلى تحسين تجربة مكالمات فيس تايم والتقاط صور السيلفي، إذ سيصبح بإمكان الجهاز استخدام أي من الكاميرتين لتحديد مركز الوجه تلقائيًا، بغض النظر عن طريقة الإمساك بالجهاز. وتُعد هذه الخطوة تحسينًا عمليًا لتجربة المستخدم، وإن كانت بسيطة.

وكانت آبل قد أجرت تغييرًا في عام 2024 حين نقلت الكاميرا الأمامية في آيباد برو المزود بمعالج M4 من الحافة الرأسية إلى الحافة الأفقية، وهو ما نال استحسان المستخدمين الذين يعتمدون على الجهاز في الوضع الأفقي، لكنه أثار صعوبات لدى من يفضلون استخدامه رأسيًا، خاصةً عند محاولة فتح القفل عبر تقنية تعرف الوجه Face ID.

وبالإضافة إلى التعديلات في الكاميرا، يُتوقع أن يقدم جهاز آيباد برو القادم أداءً أعلى وكفاءة طاقة محسّنة بفضل معالج M5 الجديد، الذي سيعزز قدرات الجهاز مقارنةً بالإصدارات السابقة.

وتشير تقارير أخرى إلى أن آبل تعتزم توسيع استخدام معالج M5 في عدد من أجهزتها المستقبلية، ومنها نظارة Vision Pro وحواسيب MacBook Pro و Mac mini و iMac، لكن مواعيد الإطلاق قد تكون قيد التعديل أو التأجيل.