ChatGPT بديًلا لجوجل.. الكشف عن أرقام استخدام قياسية في 2025

أفادت شركة OpenAI بأن مستخدمي ChatGPT يرسلون أكثر من 2.5 مليار طلب يوميًا إلى روبوت الدردشة الذكي، وفقًا لما ذكره موقع “أكسيوس” الإخباري بتأكيد رسمي من الشركة.

وبحسب هذه الأرقام، فإن عدد الطلبات السنوية التي يتلقاها ChatGPT يتجاوز 912.5 مليار طلب، وهو رقم ضخم يعكس مدى النمو السريع الذي يشهده استخدام الأداة حول العالم.

ومع أن محرك البحث جوجل ما زال يتفوق بفارق كبير بأكثر من 5 تريليونات عملية بحث سنويًا، فإن الوتيرة المتسارعة لنمو ChatGPT تشكل تهديدًا واضحًا لهيمنة جوجل في مجال البحث، ونموذج أعمالها المرتبط بالإعلانات الإلكترونية.

ووفقًا للتقارير، فقد ارتفع عدد المستخدمين على نطاق أسبوعي لـ ChatGPT من 300 مليون مستخدم في ديسمبر الماضي إلى أكثر من 500 مليون بحلول مارس 2025، مما يدلل على تصاعد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف الاستخدامات اليومية.

وفي سياق متصل، أشارت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن OpenAI تستعد لإطلاق متصفح ويب جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف إلى منافسة متصفح “جوجل كروم” بنحو مباشر.

ويُعد هذا التوجه امتدادًا للإطلاق الأخير لأداة “ChatGPT Agent”، التي تتيح للمستخدمين تنفيذ المهام تلقائيًا على أجهزتهم.

وتشهد أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى زيادة ملحوظة في أعداد المستخدمين، مثل روبوت Grok من شركة xAI المدمج في منصة إكس، وروبوت Meta AI المدمج في منصات ميتا، ومحرك البحث Perplexity وغير ذلك.