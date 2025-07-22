واتساب تعلن إيقاف تطبيقها الأصلي في نظام ويندوز

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة “ميتا” نيتها إيقاف تطبيق واتساب الأصلي في نظام ويندوز، لتحل محله نسخة مبنية على واجهة الويب، وذلك بعد أشهر قليلة فقط من إطلاق تطبيق واتساب الأصلي لأجهزة آيباد.

ويأتي هذا التغيير ضمن النسخة التجريبية الحديثة لتطبيق واتساب في ويندوز، إذ أوضحت الشركة أنها “حدّثت شكل عمل واتساب التجريبي وطريقة عمله”.

وفي التفاصيل التقنية، يشمل التحديث انتقال التطبيق من واجهة WinUI الأصلية إلى نسخة مغلقة من واتساب ويب، مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في التصميم وآلية عرض الإشعارات، فضلًا عن واجهة إعدادات أبسط من السابق.

وتعتمد النسخة الجديدة على تقنية WebView2 من مايكروسوفت، التي تتيح لميتا إدراج إصدار الويب من واتساب ضمن تطبيق مكتبي بسهولة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية تطوير التطبيق من خلال قاعدة برمجية موحدة بدلًا من الحفاظ على إصدارين منفصلين، أحدهما أصلي للويندوز.

وتشمل النسخة التجريبية مزايا إضافية، منها دعم القنوات (Channels)، وتعزيز عرض الحالات، ودعم ميزة “المجتمعات”.

وأثار هذا التغيير استياء العديد من مستخدمي واتساب في ويندوز، إذ تؤدي نسخة الويب إلى تجربة أقل تكاملًا مع نظام ويندوز 11، فضلًا عن استهلاك أعلى للذاكرة العشوائية مقارنةً بالإصدار الأصلي.

وللمفارقة، فإن الشركة نفسها كانت قد أكّدت في وقت سابق أن الإصدارات الأصلية لأنظمة ويندوز وماك “توفر أداءً أعلى وموثوقية أفضل، مع مزايا تعزز الإنتاجية والتعاون”.

يُذكر أن تطبيق واتساب الأصلي لأجهزة ويندوز أُطلق قبل سنوات معدودة، ويتيح استخدام المنصة دون الحاجة إلى مزامنة مستمرة مع الهاتف.