مايكروسوفت تسعى إلى معالجة مشكلات الأداء البطيء في ويندوز 11

تعمل شركة مايكروسوفت على معالجة الشكاوى المستمرة بشأن أداء نظام ويندوز 11، خاصة تلك المتعلقة بـ”البطء أو الأداء المتراجع” في بعض الأجهزة.

ومنذ إطلاق النظام لأول مرة في أكتوبر 2021، واجه المستخدمون مشكلات متكررة بسبب ضعف الأداء مقارنةً بويندوز 10، خاصةً عند تشغيل الألعاب اعتمادًا على معالجات هجينة حديثة دون تحقيق تحسن ملحوظ.

وفي خطوة جديدة، أطلقت مايكروسوفت إصدارًا تجريبيًا من ويندوز 11 يتضمن آلية لجمع سجلات الأداء تلقائيًا من المستخدمين.

وذكرت الشركة في بيان رسمي قائلة: “إننا نشجّع المشاركين في برنامج Windows Insider على تقديم ملاحظاتهم عند مواجهة مشكلات في الأداء، مما يسمح لتطبيق Feedback Hub بجمع السجلات ذات الصلة تلقائيًا، وهو ما يساعدنا في تحديد جذور المشكلات بنحو أسرع”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مايكروسوفت المستمر بتحسين أداء ويندوز، إذ يُتوقع أن تسهم في تعزيز موثوقية النظام مع التحديث المرتقب 25H2 المتوقع طرحه لاحقًا هذا العام.

وكانت الشركة قد أجرت تحسينات أداء ملحوظة في عام 2023، شملت تسريع شريط المهام ومنطقة الإشعارات ولوحة الإعدادات السريعة، إلى جانب تقليل تأثير تطبيقات بدء التشغيل. كما ساعد تحديث 24H2 العام الماضي في تعزيز أداء النظام في الأجهزة القديمة.

وتسعى مايكروسوفت أيضًا إلى رفع جودة تعريفات الأجهزة (Drivers)، إذ أعلنت متطلبات جديدة يجب على المطورين الالتزام بها للحصول على اعتماد التعريفات في التحديث المقبل.