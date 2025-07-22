آبل تعزز وجودها في السعودية بإطلاق متجرها الإلكتروني باللغة العربية

في خطوة تعكس التزامها المتزايد تجاه السوق السعودية، كشفت شركة آبل اليوم، عن إطلاق أول متجر إلكتروني رسمي لها في المملكة، بالإضافة إلى تطبيق (آبل ستور) Apple Store، وأول مرة، يقدم المتجر والتطبيق دعمًا مباشرًا باللغة العربية، مما يمثل خطوة مهمة لتعزيز تجربة العملاء المحليين.

ويمثل وصول هذا المتجر عبر الإنترنت عهدًا جديدًا لعملاء آبل في السعودية، إذ يوفر لهم فرصة استكشاف تشكيلة منتجات آبل الكاملة وشرائها، إلى جانب الحصول على دعم مباشر من فرق آبل المتخصصة.

وقالت ديردري أوبراين، النائب الأول للرئيس لقسم البيع بالتجزئة في آبل: “يسعدنا إطلاق متجرنا الإلكتروني، وتطبيق (Apple Store) في السعودية لنقدم لعملائنا طريقة جديدة لاكتشاف تشكيلة منتجات آبل وخدماتها الكاملة والتسوق لشرائها”.

وأضافت: “عملاؤنا في المملكة لديهم شغف واضح بالإمكانات التي تتيحها لهم التكنولوجيا، ولا يسع فرقنا الانتظار للتواصل معهم ومساعدتهم في اكتشاف كيف يمكن لابتكارات آبل أن تُثري حياتهم اليومية بنحو إيجابي”.

تجربة تسوق شخصية ومتكاملة:

يُعدّ متجر آبل عبر الإنترنت وتطبيق (Apple Store) البوابة الرئيسية للعملاء في المملكة لشراء تشكيلة منتجات آبل الكاملة، ويقدم التطبيق تجربة تسوق مخصصة للغاية، تتضمن توصيات تتوافق مع منتجات آبل التي يمتلكها العملاء بالفعل، كما يتيح للعملاء مقارنة الموديلات المختلفة، والوصول إلى منتجاتهم المحفوظة، وتتبع طلباتهم بسهولة.

ويوفر المتجر تجربة تسوق فريدة ومخصصة للعملاء، خاصةً عند اختيار هواتف آيفون، فقد صُممت تشكيلة (iPhone 16) لتدعم مزايا (Apple Intelligence) – التي تُعدّ قفزة في مجال الذكاء الاصطناعي – لتقدم قدرات جديدة ومذهلة تجعل الهواتف أكثر فائدة وقوة، مع تحقيق تقدم استثنائي فيما يتعلق بالخصوصية.

ولا تقتصر خيارات التخصيص على هواتف آيفون فحسب، بل تمتد لتشمل أجهزة (ماك) Mac أيضًا، إذ تقدم الشركة لعملائها في السعودية خيارات الإعداد بحسب الطلب لأجهزة ماك، مما يتيح لهم اختيار الجهاز وتخصيصه بالكامل ليناسب احتياجاتهم المحددة، كما يمكن للعملاء تخصيص توليفة من الإطار والحزام لساعة (Apple Watch) لابتكار مظهر مميز يعكس أسلوبهم الشخصي.

وللمرة الأولى، يتوفر النقش المجاني باللغتين العربية والإنجليزية عبر (Apple Store)، إذ يمكن للعملاء النقش على منتجات مثل: AirPods، و Apple Pencil، و AirTag، وغيرها بإضافة مزيج من النصوص والأرقام بكلتا اللغتين، مما يعزز من الطابع الشخصي للمنتجات ويضيف لمسة فريدة تعبر عن المستخدم.

خدمات آبل المميزة في السعودية:

تُقدم خدمات آبل المتميزة في البيع بالتجزئة تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء في المملكة العربية السعودية، مما يسهل عليهم اكتشاف تكنولوجيا آبل والتسوق لشرائها أكثر من أي وقت مضى.

1- دعم مخصص ومرونة في التسوق:

يقدم متجر آبل عبر الإنترنت خدمات دعم مباشر عبر الدردشة أو الهاتف لمساعدة العملاء في اختيار المنتجات المناسبة لاحتياجاتهم، وبعد استلام الطلبات، يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع أحد أعضاء فريق الشركة عبر الإنترنت للحصول على مساعدة في الإعداد الشخصي، والتحويل إلى نظام iOS بسهولة وأمان من خلال ترحيل البيانات، بالإضافة إلى تفعيل شريحة الاتصال.

2- خيارات التقسيط الميسر:

ولضمان تجربة تسوق مرنة، يقدم متجر آبل عبر الإنترنت خيار التقسيط الميسّر من خلال (تمارا)، إذ تتيح خدمة (اشترِ الآن وادفع لاحقًا) للعملاء التسوق لشراء منتجاتهم المفضلة والدفع على أقساط لمدة أربعة أشهر من دون أي فوائد، مما يوفر مرونة مالية إضافية.

3- برامج استبدال وإعادة تدوير وحماية متقدمة:

يساهم برنامج (Apple Trade In) في تعزيز الاستدامة وتوفير قيمة للعملاء في المملكة، إذ يتيح البرنامج للعملاء استبدال أجهزتهم الحالية والحصول على رصيد يمكن استخدامه لشراء جهاز جديد، وإذا لم يكن الجهاز مؤهلًا للحصول على رصيد، فستقوم آبل بإعادة تدويره مجانًا، مما يُساهم في تحويل المخلفات الإلكترونية من مكبات النفايات وحفظ المواد الثمينة.

في حين تقدم باقة (+AppleCare) للعملاء مكانًا واحدًا للحصول على الخدمة والدعم من خبراء آبل لأجهزتهم مثل: آيفون، وآيباد، وماك، و Apple Watch، إذ توفر هذه الباقة للعملاء أولوية الحصول على الدعم وخدمة لمدة عامين، بالإضافة إلى أولوية التواصل مع خبراء الشركة وحماية لأجهزتهم، مما يضمن راحة البال والدعم الشامل بعد الشراء.

4- متجر آبل للتعليم في السعودية.. حسومات حصرية وعروض العودة إلى المدارس:

تُقدم آبل فرصة مميزة للطلاب والمعلمين في المملكة العربية السعودية من خلال متجر (Apple Store) للتعليم، إذ يتيح هذا المتجر حصريًا لطلاب التعليم العالي وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى المعلمين والموظفين على جميع المستويات، التوفير عند شراء أجهزة Mac أو iPad بأسعار آبل المخصصة للتعليم.

ولتعزيز الاستفادة، يمكن للعملاء المستوفين للشروط الاستفادة من عرض خاص بمناسبة العودة إلى المدارس حتى تاريخ 21 من أكتوبر، ويشمل العرض الحصول على سماعات (AirPods) أو إكسسوار من اختيارهم عند شراء جهاز Mac أو iPad مستوفٍ للشروط. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم العملية التعليمية وتوفير الأدوات التكنولوجية المتطورة بأسعار ميسرة.

خطط آبل المستقبلية للمتاجر الفعلية في السعودية:

كشفت شركة آبل عن خططها لتعزيز وجودها الفعلي في المملكة العربية السعودية بافتتاح أول متجر فعلي رئيسي، وتُعدّ هذه الخطوة الأولى ضمن خطة توسع أكبر ستشهد افتتاح عدد من المتاجر الأخرى بدءًا من عام 2026.

وفي إطار هذا التوسع، تعمل آبل حاليًا على المراحل الأولى من التخطيط لإقامة متجر تجزئة أيقوني في منطقة الدرعية، التي تُعدّ أحد المواقع المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. ويعكس هذا الاختيار الأهمية الثقافية والتاريخية للموقع، ويتماشى مع سعي آبل إلى إنشاء متاجر تتميز بتصميم فريد ومواقع إستراتيجية.

ويأتي هذا التوسع استكمالًا لاستثمارات آبل وأنشطتها الحالية في المملكة، مثل: أكاديمية آبل للمطورين، التي اُفتتحت في الرياض عام 2021 بالشراكة مع حكومة المملكة، وأكاديمية طويق، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

وتُشكل هذه الخطوات جزءًا من إستراتيجية آبل الواسعة لتعميق حضورها في السوق السعودية، وتقديم تجربة متكاملة لعملائها، بدءًا من الخدمات الرقمية ووصولًا إلى المتاجر الفعلية.