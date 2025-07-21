مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Flip7 و Razr 60 Ultra

تفوق هاتف Motorola Razr 60 Ultra في سوق الهواتف القابلة للطي رأسيًا بفضل الشاشة الخارجية الكبيرة التي يبلغ مقاسها 4 بوصات، بالإضافة إلى دعم مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة. ولزيادة التنافسية، حسّنت سامسونج مواصفات هاتفها الجديد Galaxy Z Flip7، فقد زادت حجم الشاشة الخارجية، مع إجراء بعض التحسينات في التصميم ليصبح الهاتف نحيفًا وخفيف الوزن، بالإضافة إلى دعم مزايا ذكاء اصطناعي جديدة لتحسين تجربة الاستخدام.

يشترك هاتفا Galaxy Z Flip7 و Razr 60 Ultra في العديد من المواصفات، وسنذكر فيما يلي أوجه التشابه وأبرز الفروق بينهما:

التصميم

يأتي Galaxy Z Flip7 بتصميم مُحسّن مقارنةً بالإصدار السابق؛ إذ يأتي مع حافات أنحف، وقد أزالت سامسونج الإطار المحيط بعدسات الكاميرا الخلفية؛ مما منح مساحة إضافية للشاشة الخارجية، ويُعدّ Z Flip7 أنحف هاتف في سلسلة Z Flip؛ إذ يبلغ سُمكه 13.7 ملم عند الطي، ويتميز أيضًا بوزنه الخفيف الذي يبلغ 188 جرامًا.

وأما Razr 60 Ultra فيأتي بتصميم قريب من تصميم Galaxy Z Flip7، لكنه أثقل منه وأكثر سُمكًا؛ إذ يبلغ وزنه 199 جرامًا، وتبلغ سماكته 15.7 ملم عند الطي.

كلا الهاتفين يدعمان معيار IP48 لمقاومة الغبار والماء؛ مما يعني أنهما قادران على مقاومة جزيئات الغبار التي يزيد حجمها على مليمتر واحد، مع القدرة على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يبلغ مترًا ونصف المتر لمدة قدرها نصف ساعة.

الشاشة

يحتوي هاتف موتورولا Razr 60 Ultra على شاشة خارجية يبلغ حجمها 4.0 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1272 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، ويصل سطوعها إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

وأما الشاشة الخارجية في هاتف سامسونج Z Flip7 فهي أكبر قليلًا من شاشة هاتف موتورولا لكنها أقل دقة، وتدعم معدل تحديث أقل وتأتي مع سطوع أقل؛ إذ يبلغ مقاسها 4.1 بوصات، وهي أكبر شاشة في سلسلة Z Flip حتى الآن، وتتميز بدقة قدرها 948 × 1048 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويصل سطوعها إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة الداخلية الرئيسية، يتفوق هاتف موتورولا على هاتف سامسونج في مواصفات الشاشة الرئيسية من حيث الحجم والدقة والسطوع ومعدل التحديث؛ إذ يبلغ حجمها 7.0 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2520 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتتميز بسطوع عالٍ يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع.

وأما الشاشة الداخلية في هاتف سامسونج Z Flip7 فيبلغ حجمها 6.9 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1224 × 2992 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، وتتميز بسطوع عالٍ يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

المعالج والأداء

يعمل Z Flip7 بمعالج Exynos 2500 من سامسونج، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 512 جيجابايت. وأما Razr 60 Ultra فيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، وهو من أقوى المعالجات المتوفرة في السوق حاليًا، وقد أثبت قوته الاستثنائية في معالجة المهام الكثيفة، وكفاءته في استخدام الطاقة. ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد.

يعمل هاتف Flip7 بنظام أندرويد 16 وواجهة One UI 8، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، أبرزها: تحسينات في مزية البحث Circle to Search، ودعم خاص ومحسّن للمساعد الذكي Google Gemini للعمل بسلاسة على الشاشة الخارجية الصغيرة، وتحديثات في تطبيق الكاميرا لتحسين تجربة التصوير.

وأما هاتف موتورولا فيعمل بنظام أندرويد 15 وواجهة Hello UI من موتورولا التي تقدم تجربة مستخدم سلسة ومتكاملة. ومن أبرز المزايا المدمجة في الهاتف: المساعد الذكي Moto AI الذي يمكنه تلخيص الإشعارات، وإنشاء الصور. والمساعد الذكي Gemini، بالإضافة إلى Smart Tabs، وهي تبويبات ذكية في درج التطبيقات، مثل “Newsfeed” و”Journal”، لتجميع المحتوى الشخصي والملاحظات.

الكاميرا

يضم هاتفا Galaxy Z Flip7 و Razr 60 Ultra كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسة الرئيسية في كلا الهاتفين بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وأما العدسة الثانية الفائقة الاتساع فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل في هاتف سامسونج، وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل في هاتف موتورولا. وأما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 10 ميجابكسل في هاتف سامسونج، وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل في هاتف موتورولا.

البطارية والشحن

يتفوق هاتف موتورولا على هاتف سامسونج بسعة البطارية وسرعة الشحن؛ إذ يحتوي Galaxy Z Flip7 على بطارية تبلغ سعتها 4300 ميلي أمبير في الساعة، وهي أكبر بطارية في سلسلة هواتف Z Flip حتى الآن، وأما هاتف Razr 60 Ultra فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلي أمبير في الساعة.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم هاتف سامسونج الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط، وأما هاتف موتورولا فيدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 68 واطًا؛ مما يتيح شحن البطارية بالكامل خلال 40 دقيقة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط.

السعر

يتوفر Galaxy Z Flip7 للطلب الأولي قبل إطلاقه رسميًا في 25 يوليو، ويبدأ سعره من 1100 دولار، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأخضر، والأحمر، والأسود، والأزرق.

ويُباع هاتف موتورولا Razr 60 Ultra بسعر يبدأ من 1300 دولار، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأخضر الداكن، والرمادي، والوردي، والأحمر.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy Z Flip7 و Razr 60 Ultra:

ا لمواصفات Galaxy Z Flip7 Razr 60 Ultra المعالج معالج (Exynos 2500) الثماني النوى. معالج (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى. الشاشة الرئيسية: من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس قدره 6.9 بوصات. الخارجية: من نوع Super AMOLED بمقاس قدره 4.1 بوصات. الرئيسية: من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 7 بوصات. الخارجية: من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 4 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأخضر، والأحمر، والأسود، والأزرق. الأخضر، والرمادي، والأحمر، والوردي. نظام التشغيل أندرويد 16. أندرويد 15. الوزن 188 جرامًا. 199 جرامًا. السعر يبدأ من 1100 دولار . يبدأ من 1300 دولار.