إطلاق النسخة الثانية من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي لتعزيز الريادة الرقمية

أطلق مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، النسخة الثانية من (جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي) UAE AI Award، بهدف تعزيز التنافسية والإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة، وتكريم أكثر المؤسسات تميزًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتطوير الأداء.

وقد أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن هذه الجائزة تُترجم رؤى وتوجيهات القيادة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو ترسيخ مكانة الإمارات العالمية في المجال الرقمي.

وأشار معاليه إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه التوجهات إلى تحقيق عدة أهداف محورية، تشمل: تزويد الجهات الحكومية بالقدرات والأدوات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، وتحفيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي لبناء منظومة رقمية متكاملة تواكب التحولات العالمية.

كما بيّن أن حكومة الإمارات تواصل جهودها لتعزيز التحول الرقمي من خلال تطوير أطر عمل متقدمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، واعتماد معيار وطني موحد لاستخداماته، وتصميم حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الجاهزية المستقبلية، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرقمي.

أهداف جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي:

تهدف الجائزة إلى تشجيع الجهات الحكومية – بما يشمل: الجهات الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية، والجهات الأكاديمية والخاصة، بالإضافة إلى الأفراد – على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لاستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية، وترسيخ الذكاء الاصطناعي كمحرك تنموي يعيد رسم ملامح العمل ويتيح فرصًا غير مسبوقة للتمكين المؤسسي والتكامل المجتمعي وتعزيز التعاون والتنافسية الخلّاقة بين الجهات.

مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والبلوك تشين يطلق النسخة الثانية من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسريع مسيرة الإمارات نحو الريادة الرقمية العالمية. قدّم الآن: https://t.co/qf94TseFiF pic.twitter.com/CL3duVKVCx — Artificial Intelligence Office, UAE (@uaeai_2031) July 20, 2025

فئات الجائزة ومعايير التقييم:

تتضمن الجائزة خمس فئات رئيسية هي:

تميز الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تركز هذه الفئة في الحلول التي تحسّن جودة الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر دقة اعتمادًا على البيانات، وزيادة كفاءة العمل من خلال تقليل التكاليف وتبسيط الإجراءات.

تركز هذه الفئة في الحلول التي تحسّن جودة الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر دقة اعتمادًا على البيانات، وزيادة كفاءة العمل من خلال تقليل التكاليف وتبسيط الإجراءات. حلول الذكاء الاصطناعي المطورة في دولة الإمارات: تُكرم هذه الفئة الحلول التي تُطور بالكامل داخل دولة الإمارات، وتتميز بـهوية إماراتية واضحة في فكرتها وتطبيقها، مما يعكس القدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

تُكرم هذه الفئة الحلول التي تُطور بالكامل داخل دولة الإمارات، وتتميز بـهوية إماراتية واضحة في فكرتها وتطبيقها، مما يعكس القدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي. أفضل شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الذكاء الاصطناعي: تهتم هذه الفئة بالشراكات الناجحة بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، التي تهدف إلى تطوير حلول معتمدة على الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع الابتكار، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق نتائج ملموسة تخدم المجتمع وتدعم الأهداف الحكومية.

تهتم هذه الفئة بالشراكات الناجحة بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، التي تهدف إلى تطوير حلول معتمدة على الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع الابتكار، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق نتائج ملموسة تخدم المجتمع وتدعم الأهداف الحكومية. قائد الذكاء الاصطناعي: تخصص هذه الفئة لتكريم الكوادر الحكومية التي تتبنى أفضل الحلول المبتكرة لتعزيز الخدمات وتحسين عملية اتخاذ القرار. كما تُبرز القادة الذين يسهمون في نشر الوعي وبناء قدرات الفريق لتحقيق نتائج واضحة تعزز كفاءة العمل الحكومي.

تخصص هذه الفئة لتكريم الكوادر الحكومية التي تتبنى أفضل الحلول المبتكرة لتعزيز الخدمات وتحسين عملية اتخاذ القرار. كما تُبرز القادة الذين يسهمون في نشر الوعي وبناء قدرات الفريق لتحقيق نتائج واضحة تعزز كفاءة العمل الحكومي. البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي: تُكرم هذه الفئة المساهمات البحثية البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء تلك التي تسهم بنحو كبير في تطوير النظريات أو التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، مما يدفع عجلة المعرفة والابتكار في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن طلبات الترشيح ستُقيّم بناءً على معايير الابتكار، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ونضج الذكاء الاصطناعي، وقابلية التوسع والتطوير، والتأثير المحتمل.

كيفية المشاركة في الجائزة:

يمكن للراغبين في المشاركة من جهات حكومية ومحلية وخاصة وأكاديمية، وكذلك من الأفراد، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة، لمعرفة كافة التفاصيل وتقديم طلب للترشح في إحدى فئات الجائزة.

نجاح النسخة الأولى من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي:

شهدت النسخة الأولى من الجائزة إقبالًا واسعًا، إذ بلغ عدد طلبات الترشيح أكثر من 225 طلبًا، وتنافس 12 مشروعًا متميزًا في النهائيات. وقد كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين الأربعة خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، وهم: وزارة الخارجية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وأبوظبي للتنقل، وموانئ دبي العالمية.