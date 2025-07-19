LibreOffice تتهم مايكروسوفت بتعمد استخدام تنسيقات معقدة للملفات

صعّدت LibreOffice، صاحبة البرامج المكتبية المفتوحة المصدر، هجومها مجددًا على مايكروسوفت، متهمة إياها بـ”تعمد” استخدام تنسيقات ملفات معقدة بنحو غير ضروري في مستندات تطبيقات حزمة “أوفيس”، بهدف إجبار المستخدمين على استخدام تطبيقاتها، ومنعهم من الانتقال إلى حلول بديلة.

وأوضحت LibreOffice في بيان تقني أن مايكروسوفت تستند إلى صيغة Office Open XML (OOXML) الخاصة بها، التي تصدر عنها امتدادات شائعة مثل .docx و.xlsx، وذلك بدلًا من اعتماد المعايير المفتوحة مثل صيغة OpenDocument (ODF) التي تستخدمها LibreOffice وتمنح المستخدمين حرية أكبر.

وأشارت LibreOffice إلى أن لغة XML، المستخدمة من كلا الطرفين لتنظيم محتوى المستندات، صُمّمت أساسًا لتعزيز التوافق بين الأنظمة المختلفة، عبر ملفات XSD التي تحدد البنية والقواعد. لكن مايكروسوفت – بحسب البيان – “حوّلت الجسر إلى حاجز”، من خلال تصميم مخطط XML معقد جدًا.

ووصفت LibreOffice هذه الممارسات بأنها تشبه “شبكة سكك حديدية عامة، لكن بنظام تحكم خاص ومعقد يمنع أي جهة أخرى من تشغيل أي قطارات متوافقة معها”، مما يضع المستخدمين في موقف يشبه “الاحتجاز التقني” دون علمهم.

وتربط LibreOffice بين هذه الممارسات ومحاولات مايكروسوفت فرض الانتقال إلى نظام التشغيل ويندوز 11، مشيرةً إلى أنه لا توجد دوافع تقنية حقيقية لهذا الإلزام، بل يندرج ضمن إستراتيجية أوسع لإبقاء المستخدمين داخل منظومة مايكروسوفت.

ودعت المنظمة مستخدمي ويندوز ومايكروسوفت أوفيس إلى التفكير في التغيير، والانتقال إلى أنظمة مفتوحة مثل لينكس وبرمجيات LibreOffice، من أجل بيئة أكثر شفافية واستقلالية.