نظام iOS 26.. ما الجديد في تطبيق الملاحظات؟

يضيف نظام iOS 26 مجموعة من التحديثات والمزايا الجديدة إلى معظم التطبيقات المدمجة في هواتف آيفون، ومنها: تطبيق الملاحظات (Notes) الذي حصل على تغييرات في التصميم، وأضافت آبل إليه مجموعة من المزايا الجديدة لتسهيل تدوين الملاحظات وحفظها والوصول إلى القوائم.

إليك كل ما هو جديد في تطبيق الملاحظات في نظام iOS 26:

تصميم الزجاج السائل

غيرت آبل تصميم تطبيق الملاحظات واعتمدت تصميم الزجاج السائل (Liquid Glass) مثل بقية التطبيقات المدمجة في هواتف آيفون. وقد أصبح شريط الأدوات أكثر انسيابية مع حافات مستديرة، كما أصبحت حافات لوحة المفاتيح مستديرة أيضًا. وأما الأزرار العلوية فأصبحت دائرية مع تأثير شبه شفاف.

تحديث مزية ملاحظات الرياضيات

في iOS 18 أضافت آبل إلى تطبيق الملاحظات مزية تابعة لتطبيق الآلة الحاسبة وهي مزية (ملاحظات الرياضيات) Math Notes التي تساعد تطبيق الملاحظات في تعرّف أي معادلة رياضية تكتبها ويمكنه حلها فورًا، ويمكن للمستخدم تعديل بعض الأجزاء في المعادلة، وستتغير الإجابة لحظيًا. وهذه المزية متاحة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك.

وفي نظام iOS 26، أصبحت مزية ملاحظات الرياضيات تدعم إنشاء الرسوم البيانية الثلاثية الأبعاد باستخدام معادلات ثلاثية المتغيرات، مثل: z = sin(x² + y²) التي تولد رسمًا متموجًا.

ولإنشاء الرسم، ما عليك سوى كتابة المعادلة، ثم النقر فوق أحد المتغيرات واختيار (إدراج رسم ثلاثي الأبعاد) Insert 3D graph. وبعد إنشاء الرسم، يمكنك تكبيره وتحريكه باستخدام إيماءة السحب.

شريط الأدوات القابل للتمرير

في نظام iOS 26، يمكن للمستخدم تمرير شريط الأدوات لرؤية جميع الأدوات المتاحة، بدلًا من الاضطرار إلى الانتقال إلى كل قسم على حدة للوصول إلى أدوات معينة.

دعم صيغة الملفات Markdown

في iOS 26، يدعم التطبيق تخزين الملاحظات بصيغة Markdown (.md)، ثم يمكن استخدامها في أي تطبيقات أخرى تدعم هذه الصيغة.

تغيير مكان شريط البحث

أصبح شريط البحث ظاهرًا دائمًا أسفل قائمة المجلدات، بدلًا من كونه مخفيًا ويتطلب إظهاره السحب من الجهة العلوية.

نسخ المكالمات المُسجلة

يمكن للمستخدم تسجيل المكالمات في تطبيق الهاتف الجديد القادم إلى أجهزة آيباد وحواسيب ماك أو في تطبيق الهاتف في آيفون، وحفظها كملفات صوتية والحصول على نسخ نصي لها داخل تطبيق الملاحظات، لكن مزية النسخ النصي تتطلب دعم نظام Apple Intelligence.