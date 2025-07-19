مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Fold7 و Pixel 9 Pro Fold

يُعدّ هاتفا Galaxy Z Fold 7 من سامسونج و Pixel 9 Pro Fold من جوجل من أحدث وأبرز الهواتف القابلة للطي أفقيًا على غرار الكتب، والتي تُعد مناسبة للعمل وقراءة الكتب الإلكترونية، وتعدد المهام.

يتميز Galaxy Z Fold7 بكونه من أنحف وأخف الهواتف القابلة للطي، وأما Pixel 9 Pro Fold فيتميز بدعمه تقنيات متقدمة لمعالجة الصور؛ مما يجعله من أبرز الهواتف القابلة للطي المناسبة لمحبي التصوير.

إليك مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy Z Fold7 و Pixel 9 Pro Fold لتتعرف أبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما:

التصميم

حققت سامسونج هذا العام إنجازًا كبيرًا بجعل Galaxy Z Fold7 أنحف وأخف مقارنة بنظيره من جوجل؛ إذ يأتي هاتف سامسونج الجديد بسماكة تبلغ 8.7 ملم عند الطي و 4.2 ملم عند الفتح، ويزن 215 جرامًا، وهو أخف من هاتف Galaxy S25 Ultra. وأما Pixel 9 Pro Fold فيأتي بسماكة تبلغ 10.5 ملم عند الطي، و 5.1 ملم عند الفتح، ويبلغ وزنه 257 جرامًا.

من ناحية أخرى، يتفوق هاتف سامسونج على هاتف جوجل في المتانة بفضل مفصل Armor FlexHinge الجديد والقوي، كما يدعم مقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP48، وأما هاتف جوجل فيدعم مقاومة الماء فقط وفقًا لمعيار IPX8.

الشاشة

يحتوي كل هاتف على شاشة داخلية بمقاس قدره 8 بوصات، وتأتي من نوع Dynamic AMOLED 2X في هاتف Fold7، وتمتاز بدقة قدرها 2160 × 1856 بكسلًا، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وتدعم خاصية +HDR10 ويصل سطوعها إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

وأما الشاشة الداخلية في Pixel 9 Pro Fold فتأتي من نوع OLED، وتمتاز بدقة تبلغ 2076×2152 بكسلًا، وسطوع يصل إلى 2700 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

تتميز الشاشة الداخلية في هاتف سامسونج بعدم وضوح خط الطي في منتصفها على عكس هاتف جوجل، وهذه المزية تُحسّن تجربة الاستخدام بنحو عام، خاصة في أثناء قراءة الكتب الإلكترونية، ومشاهدة المحتوى المرئي.

وأما الشاشة الخارجية، فتأتي بمقاس قدره 6.5 بوصات، في هاتف سامسونج Fold7 وتمتاز بدقة قدرها 2376×968 بكسلًا. وتأتي بمقاس قدره 6.3 بوصات في هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold، وتمتاز بدقة قدرها 1080×2424 بكسلًا.

الكاميرا

يحتوي Galaxy Z Fold7 على عدسة رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل مثل S25 Ultra، وعدسة مقربة تدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x، وتبلغ دقتها 10 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل. كما يحتوي على كاميرا أمامية داخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وأخرى خارجية تأتي بالدقة ذاتها.

وأما هاتف Pixel 9 Pro Fold فيضم عدسة رئيسية تبلغ دقتها 48 ميجابكسل، وعدسة مقربة تدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x، وتبلغ دقتها 10.8 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية داخلية وأخرى خارجية تأتي كل واحدة بدقة قدرها 10 ميجابكسل.

يتميز هاتف جوجل بدعمه تقنيات متقدمة لمعالجة الصور، كما يدعم مزايا متعددة لتحسين تجربة التصوير، والحصول على صور احترافية وعالية الجودة خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، مع إظهار ألوان البشرة بدرجاتها الطبيعية. ومن أبرز هذه المزايا: Best Take و Ultra HDR و Super Zoom.

كلا الهاتفين يدعمان تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية وتقنية HDR، لكن Galaxy Z Fold7 يتفوق أيضًا بدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج

يعمل Galaxy Z Fold 7 بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد والذي يتميز بقوته وسرعته العالية، ويأتي الهاتف مع سعة تبلغ 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد؛ مما يجعله مثاليًا للألعاب والمهام الثقيلة.

وأما Pixel 9 Pro Fold فيعمل بمعالج Google Tensor G4 المُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر والمصمم خصوصًا لتحسين أداء أدوات ومزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في الهاتف، ويأتي الهاتف مع سعة تبلغ 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

يتمتع كلا الهاتفين بأداء قوي وسريع، وفي الاستخدام اليومي لن تلاحظ فرقًا كبيرًا بينهما، لكن في الألعاب الثقيلة وتعدد المهام يتفوق Fold7 على هاتف جوجل.

البطارية

يتفوق هاتف جوجل على هاتف سامسونج بسعة البطارية؛ إذ يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4650 ميلي أمبير في الساعة مقارنة بسعة تبلغ 4400 ميلي أمبير في الساعة في هاتف سامسونج.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم Galaxy Z Fold7 الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا. وأما Pixel 9 Pro Fold فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 21 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 7.5 واط.

السعر

هاتف Galaxy Z Fold7 متاح الآن للطلب الأولي، بسعر يبدأ من 2000 دولار، ومن المقرر أن يتوفر في الأسواق بدءًا من 25 يوليو. وأما هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold فيُباع بسعر يبدأ من 1800 دولار.

أيهما الأفضل؟

كلا الهاتفين من أفضل الهواتف القابلة للطي الحديثة، لكنهما موجهان لفئات مختلفة، فإذا كنت تريد أقوى أداء متوفر في الهواتف القابلة للطي، وأقرب تجربة لهاتف رائد تقليدي، فإن Galaxy Z Fold7 هو الخيار المناسب لك.

وأما إذا كنت مهتمًا بتقنيات ومزايا التصوير الذكية، ولا يهمك أن يكون الهاتف خفيف الوزن، أو يتميز بالأداء القوي في الألعاب الثقيلة وتعدد المهام بنحو خاص، فإن Pixel 9 Pro Fold سيكون مناسبًا لك.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy Z Fold7 و Pixel 9 Pro Fold:

Galaxy Z Fold7 Pixel 9 Pro Fold المعالج (Snapdragon 8 Elite) من كوالكوم. (Google Tensor G4). الشاشة الشاشة الرئيسية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 8 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.5 بوصات. الشاشة الداخلية الرئيسية من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 8 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (OLED)، بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/ 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأزرق، والفضي، والأخضر. الأسود، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 16. أندرويد 14. الوزن 215 جرامًا. 257 جرامًا. السعر يبدأ من 2000 دولار . يبدأ من 1800 دولار.