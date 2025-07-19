بعد فيسبوك وإنستاجرام.. روسيا تهدد بحظر واتساب

في ظل تصاعد التوتر بين موسكو وشركات التكنولوجيا الغربية، حذّر مسؤول روسي بارز من أن تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا بات على وشك الخروج من السوق الروسية، ضمن توجه رسمي لحظر البرمجيات المرتبطة “بالدول المعادية” لروسيا.

وقال نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما الروسي، أنطون غوريلكين، إن تطبيق واتساب يجب أن يستعد للتوقف عن العمل في روسيا، مشيرًا إلى احتمالية إدراجه ضمن قائمة التطبيقات المحظورة قريبًا، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة رويترز.

وتعود هذه الخطوة إلى تصنيف الشركة المالكة للتطبيق، “ميتا“، كـ”منظمة متطرفة” داخل روسيا، وهو التصنيف الذي سبق أن أدى إلى حظر تطبيقي فيسبوك وإنستاجرام منذ عام 2022.

وجاءت التصريحات الأخيرة عقب توجيه رسمي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، يدعو إلى تشديد القيود على البرمجيات والتطبيقات القادمة من دول “غير صديقة” فرضت عقوبات على موسكو، مع تحديد مهلة نهائية حتى الأول من سبتمبر.

وكان بوتين قد وقّع في يونيو الماضي قانونًا يهدف إلى إطلاق تطبيق مراسلة تابع للدولة ومربوط بالخدمات الحكومية، في إطار مساعٍ مستمرة إلى تعزيز الاعتماد على الحلول التقنية المحلية والابتعاد عن شركات التكنولوجيا الأجنبية، خاصةً بعد انسحاب بعضها من السوق الروسية إثر غزو أوكرانيا في عام 2022.

وأشار غوريلكين إلى أن حظر واتساب قد يسهم في دعم التطبيق الروسي الجديد وزيادة حصته السوقية داخل البلاد.