أبرز الفروق بين ساعتي سامسونج Galaxy Watch 8 و Galaxy Watch 7 

أعلنت سامسونج آخرًا أحدث طراز من ساعاتها الذكية وهو Galaxy Watch 8، الذي يأتي بتصميم جديد مستوحى من أفضل ساعة أطلقتها الشركة حتى الآن (Galaxy Watch Ultra)، مع تحسينات برمجية جديدة، ومزايا ذكاء اصطناعي متقدمة. ولكن في المقابل، رفعت سامسونج السعر بمقدار 50 دولارًا مقارنة بطراز Galaxy Watch 7 الذي صدر العام الماضي.

تأتي ساعة Galaxy Watch 7 بتصميم دائري كلاسيكي مع مجموعة مزايا لتتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية. فإذا كنت تمتلك هذه الساعة وتفكر في الترقية إلى Galaxy Watch 8، ستساعدك المقارنة التالية في اتخاذ القرار النهائي.

التصميم

اعتمدت سامسونج هذا العام طريقة تصميم جديدة لجميع ساعاتها الذكية، وهي قريبة جدًا من تصميم Galaxy Watch Ultra؛ إذ تأتي Galaxy Watch 8 في هيكل مصنوع من الألمنيوم من نوع Armor Aluminum 2 وشكل شبه مربع (squircle) مع شاشة دائرية تقليدية. ولا يوجد إطار دوار، بل زرين جانبيين تقليديين.

هذا التغيير أتاح لسامسونج وضع بطارية أكبر قليلًا داخل الساعة الجديدة مقارنة بالطراز السابق، كما جعلها أنحف ساعة ذكية من الشركة حتى الآن؛ إذ تأتي بسماكة تبلغ 8.6 ملم مقارنة بـ 9.7 ملم في الجيل السابق.

وأما Galaxy Watch 7، فحافظت على تصميم دائري تقليدي مألوف، وهو الشكل الذي اعتمدته سامسونج في السنوات الماضية لجميع ساعاتها الذكية.

ومن التحسينات اللافتة في الشاشة، ذروة السطوع التي تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع في Galaxy Watch 8، مقارنةً بذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع في الجيل السابق.

كلتا الساعتين متوفرتان بحجمين، هما: 40 ملم و 44 ملم، كما تشتركان بقدرتهما على مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ودعم معيار 5ATM لمقاومة الماء.

وفيما يتعلق بالألوان، تتوفر Galaxy Watch 8 بلونين، هما: الفضي (Silver) والأسود الجرافيتي (Graphite). وأما Galaxy Watch 7، فتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأخضر (Green)، والكريمي (Cream)، والفضي (Silver).

نظام التشغيل والمزايا الأساسية

تعمل Galaxy Watch 8 بنظام Wear OS 6 من جوجل مع واجهة One UI 8 من سامسونج، وتدعم التطبيقات الخارجية من Google Play، مع نظام الإشعارات المحسّن، ووجوه ساعات قابلة للتخصيص، وغيرها من المزايا، وأما Galaxy Watch 7 فتعمل بنظام Wear OS 5 وتدعم التحديث إلى الإصدار الجديد.

تدعم Galaxy Watch 8 شريط جديد يسمى Now Bar يعرض معلومات عن المؤقت وأزرار التحكم بالموسيقا مباشرة على واجهة الساعة. وأهم ما يميز الساعة الجديدة أنها الساعة الذكية الأولى التي تدعم المساعد الذكي Google Gemini بدلًا من Google Assistant، مما يقدّم تجربة أكثر ذكاءً. ويمكن استخدام Gemini لإجراء استفسارات عامة أو طلب تنفيذ مهام معينة مثل: إنشاء مواعيد أو تتبع التمارين.

مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية

كلتا الساعتين مزودتان بمستشعر BioActive الذي يقيس عدة مؤشرات حيوية، أهمها: معدل نبضات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم VO2، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجلد.

وأضافت سامسونج إلى ساعة Galaxy Watch 8 مزايا صحية جديدة تعتمد على المستشعر نفسه، وتشمل:

Vascular Load : لقياس الضغط الوعائي على الدورة الدموية في أثناء النوم واقتراح طرق لتحسينه.

Antioxidant Index : لقياس مستويات مضادات الأكسدة وتقديم توصيات لتحسينها.

هذه المزايا حصرية لسلسلة Galaxy Watch 8 ولن تصل إلى الإصدارات القديمة. كما أضافت سامسونج إلى الساعة الجديدة مزية Bedtime Guidance لتحديد أفضل وقت للنوم اعتمادًا على معدل ضربات القلب وبيانات النوم السابقة، ومزية جديدة لعشاق الجري تسمى Running Coach تقدم رسائل تحفيزية وتحليلات فورية في أثناء الجري.

البطارية والشحن

تحتوي Galaxy Watch 7 على بطارية تبلغ سعتها 300 ميلي أمبير في الساعة في الطراز الذي يأتي بمقاس قدره (40 ملم)، وبسعة تبلغ 425 ميلي أمبير في الساعة في الطراز الكبير (44 ملم).

وأما ساعة Galaxy Watch 8 فتحتوي على بطارية تبلغ سعتها 325 ميلي أمبير في الساعة في الطراز الصغير (40 ملم)، وتبلغ سعتها 435 ميلي أمبير في الساعة في الطراز الكبير (44 ملم).

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، كلتا الساعتين تدعمان الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 10 واط.

السعر

ساعة Galaxy Watch 8 متاحة حاليًا للطلب الأولي من متجر سامسونج الإلكتروني بسعر يبدأ من 349 دولارًا، وستُطلق رسميًا في 25 يوليو. وأما Galaxy Watch 7 فتُباع بسعر يبدأ من 300 دولار.

هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

تأتي Galaxy Watch 8 بتصميم مُحدث وهيكل نحيف، ومزايا صحية جديدة ومتقدمة، مع دعم بعض مزايا الذكاء الاصطناعي المتطورة، لكنها أغلى بمقدار 50 دولارًا من الطراز السابق.

ومع ذلك، تقدم Galaxy Watch 7 تجربة متكاملة ولا يبدو تصميمها قديمًا، لذلك لا يوجد سبب قوي للترقية الفورية إذا كنت تمتلكها بالفعل، لكن الأشخاص الذين يستخدمون الطرز القديمة مثل: Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 5، ستكون الترقية مناسبة لهم.