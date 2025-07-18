Le Chat يفكر ويتكلم ويرسم.. Mistral تطلق تحديثًا ضخمًا لروبوتها

كشفت شركة Mistral AI الفرنسية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن تحديث ضخم لروبوت الدردشة الخاص بها Le Chat يتضمن مزايا جديدة تهدف إلى تعزيز قدراته في معالجة الأسئلة المعقدة والتفاعل الطبيعي مع المستخدمين.

ويشمل التحديث وضعًا جديدًا للبحث العميق، ودعمًا للأوامر الصوتية، إلى جانب أداة متطورة لتحرير الصور.

وتستخدم الشركة في التحديث مجموعة من النماذج المتخصصة، منها نموذج Voxtral لمعالجة الصوت ونموذج Magistral للمنطق والاستنتاجات، مما يعزز أداء Le Chat في مواضع استخدام متعددة.

وتُعد أبرز ميزة في هذا التحديث وضع البحث العميق (Deep Research Mode)، وهي تقنية ظهرت في أدوات ذكاء اصطناعي أخرى مثل ChatGPT و Gemini و Grok و Claude. ويتيح هذا الوضع تقسيم الأسئلة المعقدة إلى عناصر فرعية، والبحث في مصادر متعددة، ثم إنتاج تقرير منظم يتضمن مراجع واضحة.

وتُعد تلك الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى لمحة سريعة أو مراجع أولية حول مواضيع جديدة دون التحقق الدقيق من كل التفاصيل.

ويدعم روبوت Le Chat الآن إدخال الأوامر صوتيًا باستخدام نموذج Voxtral، وهو مصمم للاستجابة السريعة وتوفير تفاعل طبيعي، مما يسمح للمستخدمين بتدوين الملاحظات أو العصف الذهني بمجرد التحدث إلى الروبوت.

وأما في المهام التي تتطلب استنتاجات منطقية، فيعتمد الوضع الجديد المسمى Think Mode على نموذج Magistral الذي تطوره Mistral.

وحصلت أداة تحرير الصور على تحسينات كبيرة، إذ يمكن للمستخدمين تعديل الصور المُولدة من خلال أوامر نصية، مثل إزالة عناصر أو تغيير المشهد مع الحفاظ على العناصر الأساسية. وتستند هذه الأداة إلى نموذج Kontext من تطوير شركة Black Forest Labs.

وأطلقت Mistral ميزة جديدة باسم “المشاريع”، تتيح للمستخدمين تنظيم المحادثات والملفات والإعدادات ضمن مساحات عمل مستقلة، مع حفظ الأدوات المستخدمة تلقائيًا وإمكانية رفع الملفات، مما يجعلها مناسبة للمشاريع الكبيرة نسبيًا.

يُذكر أن كافة المزايا أصبحت متاحة الآن عبر موقع chat.mistral.ai، بالإضافة إلى تطبيق Le Chat في نظامي iOS وأندرويد.