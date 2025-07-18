ChatGPT Agen.. أداة جديدة تتحكم في الحاسوب وتنجز المهام نيابةً عن المستخدم

كشفت شركة OpenAI عن أداة جديدة تحمل اسم ChatGPT Agent، وهي تشكّل نقلة نوعية في عالم وكلاء الذكاء الاصطناعي، إذ تتيح للمستخدمين تنفيذ مهام معقدة ومتعددة الخطوات عبر حاسوب افتراضي بالكامل تديره الأداة نيابة عنهم.

وفي عرض توضيحي أوضحت الشركة أن الأداة مدعومة بنموذج جديد طورته OpenAI بنحو خاص لهذا المنتج. ويمكن لـChatGPT Agent الاطلاع على تقويم المستخدم لإبلاغه بمواعيد العملاء القادمة، أو تخطيط وجبة فطور عائلية وشراء مكوناتها، أو إعداد عرض تقديمي استنادًا إلى تحليل الشركات المنافسة.

ويستند النموذج الذي لم يُعلن اسمه إلى تدريب معزز لتنفيذ مهام معقدة باستخدام أدوات متعددة، ويجمع ChatGPT Agent بين مزايا أداتي Operator و Deep Research اللتين أطلقتهما OpenAI سابقًا.

ولإطلاق هذا المشروع، أدمجت الشركة فريقي العمل وراء الأداتين السابقتين في فريق واحد يضم ما بين 20 و 35 شخصًا.

وعرضت الشركة حالات استخدام متعددة خلال العرض، منها تنظيم موعد بالاستعانة بتقويم جوجل للعثور على توقيت مناسب، ثم حجز مطعم مناسب. كما استُعرضت قدرته على توليد تقارير بحثية لمقارنة المطاعم.

ويمكن استخدام الأداة في التسوق الإلكتروني بفاعلية تفوق استخدام Operator بمفرده، أو أتمتة مهام صغيرة في الحياة اليومية.

وأضافت الشركة أن الأداة قادرة على التحكم في “حاسوب كامل” وليس مجرد متصفح، مما يتيح لها مجموعة أدوات موسعة، لكن السرعة ما زالت تشكل تحديًا، ويركز الفريق على تحسين أداء المهام الصعبة.

وأكدت OpenAI أن الأداة تستأذن المستخدم قبل تنفيذ أي إجراء لا رجعة فيه مثل إرسال بريد إلكتروني أو إتمام حجز.

وبخصوص المعاملات المالية، أوضحت الشركة أن الأداة لا تملك صلاحية إجراء هذه العمليات حاليًا، كما أُضيفت خاصية “وضع المراقبة” (Watch Mode) التي توقف عمل الأداة إن غيّر المستخدم علامة التبويب في أثناء تصفحه مواقع مالية.

ومن المقرر أن تبدأ OpenAI إتاحة ChatGPT Agent للمشتركين في خططها المختلفة بدايةً في اليوم.

ويُعد مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي من أبرز الاتجاهات الحديثة في المجال، إذ يسعى المطورون إلى تقديم أدوات قادرة على أداء وظائف متعددة مثل جدولة المواعيد والتسوق الإلكتروني.

ويأتي إطلاق ChatGPT Agent بعد طرح OpenAI أداة Operator في يناير الماضي، التي وُصفت بأنها “وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه تصفح الإنترنت نيابة عن المستخدمين”. ويُشار إلى أن شركات مثل Anthropic و Perplexity وجوجل طوّرت أدوات مشابهة.