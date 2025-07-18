أدوبي تتيح إنشاء مؤثرات صوتية بالذكاء الاصطناعي عبر Firefly

أعلنت شركة أدوبي تحديثات جديدة لتطبيقها القائم على الذكاء الاصطناعي Firefly، وهي تركز على تعزيز أدوات تحرير الفيديو، وذلك في إطار سلسلة من التحديثات السريعة التي بدأتها منذ إعادة تصميم التطبيق في أبريل الماضي.

وتتضمن أبرز المزايا الجديدة إمكانية توليد مؤثرات صوتية انطلاقًا من وصف المستخدم وتسجيله الصوتي الخاص. وتفتقر معظم نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية إلى دعم الصوت عند إنشاء المقاطع، لكن أدوبي تسعى إلى سد هذه الفجوة من خلال ميزة تتيح للمستخدم كتابة وصف للمؤثر الصوتي المطلوب، ثم تسجيل محاكاة صوتية له، ليس بهدف تقليد الصوت، بل لمساعدة النظام على فهم التوقيت والشدة المرغوبَين.

وتشير أدوبي إلى أن الهدف من الميزة هو دعم الإبداع في مرحلة الفكرة أكثر من تحقيق محاكاة واقعية. ويتوفر أيضًا محرر زمني في أسفل واجهة التطبيق لتسهيل ضبط توقيت المؤثرات الصوتية.

ومن بين المزايا الأخرى التي كشفت عنها أدوبي ميزة Composition Reference التي تتيح للمستخدم تحميل صورة أو فيديو لتوجيه عملية توليد الفيديو، وميزة Video Presets التي تُمكِّن من تحديد نمط الإخراج مثل الأنمي، أو الأبيض والأسود، أو الفن الخطي، بالإضافة إلى ميزة Keyframe Cropping التي تتيح تحميل أول وآخر إطار من الفيديو واختيار أبعاده، ليُنتج Firefly مقطعًا يلتزم بهذا الإطار.

يُذكر أن أدوبي أضافت في يونيو دعمًا لنماذج خارجية، إذ أدرجت دعمًا لنموذج Veo 3 الذي كشفت عنه جوجل خلال مؤتمرها I/O 2025. ويُعد Veo 3 من النماذج القليلة القادرة على توليد فيديو بصوت مدمج.

وأكدت أدوبي أن كافة النماذج الشريكة ملتزمة بعدم استخدام بيانات المستخدمين في تدريب نماذجها المستقبلية، كما تُميّز كل صورة أو فيديو رقميًا باسم النموذج المستخدم، لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية.