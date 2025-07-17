دبي تطلق أول نظام تصنيف عالمي لتحديد دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إطلاق نظام تصنيف عالمي جديد يهدف إلى توضيح مدى مشاركة الذكاء الآلي مع الإنسان في البحث وإنتاج المحتوى الإبداعي والعلمي والبحثي والفكري والأكاديمي ونشره.

وتأتي هذه المبادرة في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا، إذ أصبح التمييز بين الإبداع البشري والمساهمة الآلية تحديًا حقيقيًا.

أهداف إطلاق النظام:

صرح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بأن “التفريق بين الإبداع الإنساني والذكاء الاصطناعي أصبح تحديًا حقيقيًا في ظل التطور الكبير للتكنولوجيا مما يتطلب نهجًا جديدًا لتوضيح دور الذكاء الآلي في أعمالنا وإنتاجيتنا”.

وأضاف سموه: “لهذا أطلقنا أول تصنيف عالمي من نوعه يتضمن خمسة تصنيفات رئيسية تحدد مستوى التعاون بين الإنسان والتكنولوجيا في إنتاج المحتوى ونشره بما يشمل: التقارير والدراسات البحثية والأكاديمية، والصور والمواد الإعلامية والمحتوى الرقمي عمومًا بكافة أشكاله”.

اعتمدنا اليوم إطلاق أول تصنيف عالمي من نوعه لتعزيز الشفافية حول مستوى التعاون بين الإنسان والذكاء الآلي في البحث والنشر وإنتاج المحتوى… هذه المبادرة التي طورتها "مؤسسة دبي للمستقبل" تؤكد ريادة دبي في ترسيخ مبادئ الابتكار المسؤول وتعزيز الشمولية من خلال إتاحة الفرص للجميع وتعزيز… pic.twitter.com/6Rhg3UXQYZ — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 16, 2025

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية في نشر المحتوى وتوفير وسيلة واضحة تتيح للقراء والباحثين وصناع القرار رؤية تأثير استخدام الذكاء الآلي في مجالات إنتاج المحتوى والتصميم والنشر، التي ستعتمد بنحو أكبر على التكنولوجيا في المستقبل.

كما يعكس إطلاق هذه المبادرة حرص دبي على المشاركة الفاعلة في الحراك التقني العالمي لتعزيز الاستخدامات المفيدة لتطبيقات تكنولوجيا المستقبل.

نطاق التصنيف وأنواعه:

يغطي النظام الجديد كافة أنواع المحتوى، بما يشمل:

الدراسات الأكاديمية والأوراق البحثية والمقالات العلمية.

المواد التعليمية والتقارير والرسوم البيانية والعروض التقديمية.

الكتب والمقالات والوثائق التقنية.

المحتويات والأعمال الفنية والبصرية والمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويشمل مفهوم (الذكاء الآلي) في هذا السياق مختلف التقنيات الرقمية مثل: الخوارزميات، وأدوات الأتمتة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والروبوتات، وأي أداة تكنولوجية تساهم في عملية البحث أو إنتاج المحتوى.

كيف نحافظ على الثقة في زمن تتقارب فيه قدرات الإنسان والآلة؟ كلما أصبح من الصعب التمييز بين ما يصنعه البشر وما تولّده الآلة، ازدادت الحاجة إلى الشفافية. لهذا السبب، أطلقنا "أيقونات التعاون بين الإنسان والآلة" وهو نظام بصري يوضّح دور الذكاء الاصطناعي في البحث، التصميم، والنشر.… pic.twitter.com/dDv9aWGFaI — Dubai Future Foundation (@DubaiFuture) July 16, 2025

التصنيفات الرئيسية الخمسة:

يتضمن النظام 5 أيقونات رئيسية تحدد مستوى مشاركة الذكاء الآلي مع الإنسان:

المحتوى البشري الكامل: يكون المحتوى بالكامل من إنتاج الإنسان دون أي تدخل تكنولوجي. الذكاء الآلي الإشرافي والداعم: يكون دور الذكاء الآلي إشرافيًا وداعمًا للتحقق من المحتوى الذي أنتجه الإنسان والانتباه للأخطاء وتصحيحها وتحسين المخرجات. التعاون المشترك: تعاون الإنسان والذكاء الآلي معًا على إنتاج المحتوى. الذكاء الآلي المنتج مع إشراف بشري: الدور الرئيسي في إنتاج المحتوى للذكاء الآلي، ويقتصر دور الإنسان على التحقق من جودته وصحته. الذكاء الآلي الكامل: يتولى الذكاء الآلي مهمة إنتاج المحتوى بالكامل دون أي تدخل بشري.

التصنيفات الفرعية التسعة:

بالإضافة إلى التصنيفات الرئيسية، توجد 9 أيقونات فرعية تصنف المرحلة التي جرى فيها التعاون بين الإنسان والذكاء الآلي في البحث وإنتاج المحتوى. وتشمل هذه المراحل:

توليد الأفكار مراجعة البحوث جمع البيانات تحليل البيانات تفسير البيانات التحرير الترجمة المحتوى البصري التصميم

وقد صُممت هذه الأيقونات لتكون مرنة وقابلة للاستخدام في الأبحاث والمحتوى والمنشورات في أي صناعة أو مجال، بما يشمل: المحتوى المرئي مثل الصور والفيديو. ومع ذلك، يُقر بأن تحديد النسب المئوية الدقيقة لمشاركة الذكاء الآلي يعتمد على اجتهاد شخصي، ولا توجد طريقة موحدة لقياسه بدقة.

دعوة للتبني:

دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جميع الباحثين والكتاب والناشرين وصناع المحتوى والمصممين حول العالم إلى الاستفادة من هذا النظام الجديد واستخدامه بنحو مسؤول ومفيد. كما وجّه سموه الجهات الحكومية في دبي للبدء بتبني هذه التصنيفات في عملها البحثي والمعرفي.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام نظام التصنيف العالمي الجديد وما يشمله من أيقونات، يمكنك زيارة هذا الموقع الإلكتروني.