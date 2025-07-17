جوجل تُعلن موعد الكشف عن سلسلة بكسل 10 الجديدة

أعلنت شركة جوجل رسميًا موعد حدثها السنوي “Made by Google”، الذي سيُقام في مدينة نيويورك يوم 20 أغسطس 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ومن المرتقب أن تكشف الشركة خلال الحدث عن سلسلة هواتف بكسل 10 وعدد من الأجهزة الأخرى.

ومن المنتظر أن تتضمن السلسلة الجديدة هاتف بكسل 10 العادي، وهاتف بكسل 10 برو، وبرو XL، إلى جانب الإصدار الرائد القابل للطي بكسل 10 فولد برو. وستعتمد كافة الأجهزة الجديدة على الجيل الخامس من معالج Google Tensor المصنوع بتقنية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر.

ومع أن التصميم العام للسلسلة لن يشهد تغييرات كبيرة مقارنة بسلسلة بكسل 9، فإن جوجل ستركز على تحسين المواصفات الداخلية وجودة الكاميرات. فعلى سبيل المثال: سيأتي هاتف بكسل 10 برو بثلاث كاميرات خلفية بدلًا من اثنتين كما كان الحال في الإصدار السابق، مع إدماج مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة، تشمل أدوات لتحرير مقاطع الفيديو والعديد من الخصائص الذكية الأخرى.

وبالإضافة إلى الهواتف، يُتوقع أن تكشف جوجل عن الجيل الرابع من ساعتها الذكية Pixel Watch، التي ستتميز بجسم أكثر سماكة مقارنة بالمنافسين، مثل Apple Watch Series 10 و Galaxy Watch 8، وذلك بهدف تحسين عمر البطارية بنحو ملحوظ. كما ستُطرح نسخة جديدة من نظام Wear OS مع تحسينات برمجية تهدف إلى معالجة مشكلات استهلاك الطاقة في الإصدارات السابقة.

وتُشير بعض التسريبات أيضًا إلى احتمالية إعلان إصدار جديد من سماعات Pixel Buds، ولا تتوفر تفاصيل دقيقة حتى الآن حولها.