جوجل تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الهاتفية بالذكاء الاصطناعي

بدأت جوجل توفير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة إجراء مكالمات هاتفية والاتصال بالمتاجر والشركات المحلية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى التحدث مباشرة مع الموظفين.

وتتوفر الميزة حاليًا من خلال خدمة “بحث جوجل”، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي التحقق من الأسعار ومدى توفر الخدمات في متاجر تنظيف الملابس، ومحال العناية بالحيوانات، وورش إصلاح السيارات ومحال البقالة، وغيرها.

وعند البحث عن أحد هذه الأنشطة، سيظهر خيار جديد أسفل بطاقة النشاط التجاري بعنوان: “دع الذكاء الاصطناعي يتحقق من الأسعار”. بعد ذلك، يطلب جوجل من المستخدم بعض التفاصيل الإضافية التي يريدها المستخدم مثل الخدمة المطلوبة والوقت المرغوب للحجز، وطريقة تلقي التحديثات سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

وأشار روبي شتاين، نائب رئيس إدارة المنتجات في بحث جوجل، إلى أن هذه الميزة تعتمد على نموذج Gemini، مدعومًا بتقنية Duplex لإجراء المكالمات نيابة عن المستخدم.

وأضاف شتاين في تصريح لموقع “ذا فيرج” أن الأداة تعرّف نفسها في أثناء الاتصال بأنها “ذكاء اصطناعي من جوجل يسعى إلى الحصول على معلومات نيابة عن العميل”، وترسل الردود لاحقًا عبر رسالة نصية تتضمن الأسعار أو المواعيد المتاحة.

وتمنح جوجل أصحاب الأنشطة التجارية خيار إلغاء استقبال هذه المكالمات عبر إعدادات ملفهم الشخصي، في حين يحصل مشتركو خدمتي AI Pro و AI Ultra على حدود استخدام أعلى لهذه الأداة.

وإلى جانب إطلاق هذه الميزة على نطاق واسع، بدأت جوجل أيضًا اختبار نموذج Gemini 2.5 Pro داخل “وضع الذكاء الاصطناعي” (AI Mode)، وهي أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي طرحتها للمستخدمين خلال مايو الماضي. ويتيح هذا الوضع لمشتركي AI Pro و AI Ultra اختيار نموذج Gemini 2.5 Pro، الذي وصفته جوجل بأنه “متفوق في مهارات الاستدلال الرياضي والبرمجة”.

وتعمل جوجل كذلك على إدماج ميزة “البحث العميق Deep Search” في ميزة AI Mode، لتمكين المستخدمين من توليد تقارير تحليلية معمّقة عن استفساراتهم، عبر عمليات تفكير واستنتاج متعددة المراحل، حتى يتحقق الذكاء الاصطناعي من إجاباته، ويطرح أسئلة إضافية للوصول إلى نتائج دقيقة.