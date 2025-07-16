xAI تضيف شخصيات تفاعلية رقمية إلى روبوت Grok

أعلنت شركة xAI، التابعة لإيلون ماسك، تحديثًا جديدًا لروبوت الدردشة الذكي Grok، يتيح للمستخدمين التفاعل مع شخصيات أنمي افتراضية صُممت لتكون رفاقًا رقميين، ومنح المستخدمين تجربة “رومانسية” مصممة بنحو خاص لأصحاب الاشتراكات المأجورة.

ويأتي هذا الإعلان بعد جدل أثاره Grok الأسبوع الماضي إثر نشر محتوى زُعم أنه معادٍ للسامية.

وكشفت الشركة عن شخصيتين جديدتين، الأولى شخصية تُسمى Ani، وهي شخصية أنثوية توصف بأنها “waifu”، وهو مصطلح يرمز إلى شخصية خيالية مُحببة للمستخدم، وتُقدّم تجربة تفاعلية قد تتضمن المزاح أو التلاعب بالمستخدم بأسلوب “غامض وغير متوقع”.

وأما الشخصية الثانية، فهي Rudy، وهي شخصية باندا حمراء ذات طابع ساخر و”لسان لاذع”، تُحب استفزاز من يتحدث إليها.

وأنشأت الشركة حسابات خاصة للشخصيتين في منصة إكس، تويتر سابقًا. ويبدو أن هذه المبادرة ليست سوى بداية، إذ أُدرجت شخصية أخرى باسم Chad ذات طابع “ذكوري”، إلى جانب شخصية أنثوية أخرى لم تُعلن تفاصيلها بعدُ.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل ازدياد التوجه نحو الذكاء الاصطناعي الوجداني، وسط مخاوف من تعزيز العزلة الرقمية والتفاعلات غير الواقعية، خاصةً مع طابع المحتوى “غير المناسب للعمل” (NSFW) الذي تُلمح إليه الشخصيات الجديدة.

ويشترط لاستخدام هذه الميزة الاشتراك في خطة SuperGrok، مع دعم كافة اللغات المتوفرة حاليًا في وضع الصوت داخل التطبيق.

يُذكر أن الخاصية متاحة حاليًا حصريًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد، ولم يُعلن بعدُ موعد توفرها في نظام أندرويد.