هونر تكشف رسميًا عن هاتف X70 ببطارية ضخمة سعتها 8300 ميلي أمبير

كشفت شركة هونر رسميًا عن هاتفها الجديد Honor X70، الذي يأتي مزودًا ببطارية ضخمة من نوع السيليكون الكربوني سعتها 8,300 ميلي أمبير، وهي تُعد من أكبر البطاريات في سوق الهواتف الذكية حاليًا.

ويُدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 80 واطًا لكافة الإصدارات، ويحظى الإصدار الذي يضم سعة تخزين قدرها 512 جيجابايت بميزة الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 80 واطًا أيضًا.

ويأتي الهاتف بأربعة ألوان جذابة، وهي الأسود والأخضر والأحمر والأبيض، مع أربعة خيارات مختلفة للذاكرة العشوائية والسعة التخزينية.

ويحمل هاتف Honor X70 شاشة AMOLED قياسها 6.79 إنشات، بدقة قدرها 1200×2640 بكسلًا، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوع أقصى يصل إلى 6,000 شمعة، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في أشد ظروف الإضاءة. ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 بواجهة MagicOS 9.0، ويعتمد على معالج Snapdragon 6 Gen 4.

وفي الخلف، توجد كاميرا واحدة بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.9، وتدعم التثبيت البصري OIS والتركيز التلقائي PDAF، في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل بفتحة قدرها f/2.0.

ويتميّز الهاتف بمستوى حماية فائق، إذ يدعم معايير IP66 و IP68 و IP69 لمقاومة الغبار والماء، وقد اجتاز اختبارات السقوط من ارتفاع قدره 2.5 متر، وفقًا للشركة. كما زُوِّدت الشاشة بطبقة زجاج مثبتة على هيكل متعدد الطبقات لامتصاص الصدمات، وتتضمن أيضًا طبقة عازلة مزدوجة.

وتؤكد هونر أن الهاتف قادر على مقاومة الماء بدرجة حرارة تصل إلى 85 درجة مئوية، كما يمكن غمره حتى عمق قدره 6 أمتار تحت الماء. وتُستخدم الشاشة بسهولة حتى تحت المطر الغزير أو عند ارتداء القفازات، كما يدعم الهاتف ميزة تفريغ المياه والغبار عبر المساعد الذكي المدمج YoYo AI.

وبدأت هونر طرح الهاتف بسعر يبدأ من 170 يورو، ومن المنتظر إطلاقه في العديد من الأسواق حول العالم.