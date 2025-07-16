أعلنت سامسونج آخرًا هاتف Galaxy Z Flip7 الرائد بالإضافة إلى Galaxy Z Flip7 FE الذي يُعدّ أول هاتف اقتصادي قابل للطي من الشركة، كما يُعدّ نسخة محسّنة قليلًا من Z Flip6 الذي صدر العام الماضي. فما الفرق بين Galaxy Z Flip7 والإصدار الاقتصادي Galaxy Z Flip7 FE؟ وأيهما تختار؟

إليك مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy Z Flip7 و Galaxy Z Flip7 FE لتتعرف مواصفات كلا الهاتفين وأبرز الفروق بينهما:

التصميم

يأتي هاتفا سامسونج Galaxy Z Flip7 و Galaxy Z Flip7 FE بتصاميم متقاربة، ويتطابق تصميم Galaxy Z Flip7 FE مع تصميم هاتف Galaxy Z Flip6 الذي صدر العام الماضي، وأما Galaxy Z Flip7 فقد حصل على بعض التحسينات في التصميم؛ إذ يأتي مع حافات أنحف، وقد أزالت سامسونج الإصدار المحيط بعدسات الكاميرا الخلفية؛ مما منح مساحة إضافية للشاشة.

يُعدّ هاتف Z Flip7 الرائد الجديد أنحف هاتف في سلسلة Z Flip؛ إذ يبلغ سُمكه 13.7 ملم عند الطي، ويتميز أيضًا بوزنه الخفيف الذي يبلغ 188 جرامًا. وأما Z Flip7 FE فيأتي في هيكل أسمك قليلًا لكنه أخف وزنًا من الإصدار الرائد؛ إذ يبلغ سمكه 14.9 ملم، ويزن 187 جرامًا.

الشاشة

تفوق هاتف Motorola Razr 50 Ultra العام الماضي في سوق الهواتف القابلة للطي رأسيًا بفضل الشاشة الخارجية التي يبلغ مقاسها 4 بوصات، وفي هذا العام، حسّنت سامسونج مواصفات الشاشة في هاتفها الجديد لزيادة التنافسية؛ إذ يضم Z Flip7 الرائد الجديد شاشة خارجية يبلغ مقاسها 4.1 بوصات، وهي أكبر شاشة في سلسلة Z Flip حتى الآن، وتتميز بقدرتها على تشغيل معظم التطبيقات ومزايا الذكاء الاصطناعي؛ مما يعزز تجربة الاستخدام ويساعد في أداء العديد من المهام من الشاشة الخارجية مباشرة دون الحاجة إلى فتح الهاتف. وأما الإصدار الاقتصادي Z Flip7 FE فيضم شاشة خارجية يبلغ مقاسها 3.4 بوصات.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة الرئيسية، يضم Z Flip7 شاشة داخلية كبيرة يبلغ مقاسها 6.9 بوصات، وقد قللت سامسونج ظهور التجعيد في المنتصف عند منطقة الطي مقارنة بالجيل السابق Z Flip6. وأما Z Flip7 FE فيضم شاشة رئيسية يبلغ مقاسها 6.7 بوصات.

الكاميرا

يضم هاتفا سامسونج Galaxy Z Flip7 و Galaxy Z Flip7 FE كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات في كلا الهاتفين بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وتأتي بفتحة عدسة تبلغ f/1.8.

تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وتأتي بفتحة عدسة تبلغ f/1.8. العدسة الثانية: فائقة الاتساع وتبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وتأتي بفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

فائقة الاتساع وتبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وتأتي بفتحة عدسة تبلغ f/2.2. الكاميرا الأمامية: تبلغ دقتها 10 ميجابكسل، وتأتي بفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

وتشمل المزايا الخاصة بالتصوير التي يدعمها كلا الهاتفين:

التصوير الليلي المُحسن (Nightography).

مزية FlexCam لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الشاشة الخارجية دون الحاجة إلى فتح الهاتف بالكامل.

مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI لتحرير الصور وإزالة العناصر غير المرغوب فيها وإضافة التأثيرات المختلفة.

المعالج

على عكس سلسلة Galaxy S25 المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite المخصص من كوالكوم، تعمل سلسلة Z Flip 7 بمعالجات سامسونج الخاصة؛ إذ يعمل Z Flip7 FE بمعالج Exynos 2400، ويعمل Z Flip7 بالإصدار الحديث، وهو Exynos 2500.

ومع أن معالجات كوالكوم تتفوق غالبًا على معالجات سامسونج، فإن Exynos 2400 قدّم أداءً مميزًا في سلسلة S24 في الاستخدام اليومي وحتى في الألعاب الثقيلة. وأما Exynos 2500، فلم تُجر اختبارات أداء عليه بَعد، لكن من المُتوقع أن يوفر أداء مُحسنًا مقارنةً بالإصدار السابق.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يأتي Z Flip7 FE مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 256 جيجابايت، وأما Z Flip7 فيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 512 جيجابايت.

يعمل كلا الهاتفين بنظام أندرويد 16، وواجهة One UI 8، وقد وعدت سامسونج بتوفير تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة تبلغ سبع سنوات لكلا الهاتفين.

البطارية والشحن

يتفوق Z Flip7 الرائد على الإصدار الاقتصادي Z Flip7 FE بسعة البطارية؛ إذ يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4300 ميلي أمبير في الساعة، وهي أكبر بطارية في سلسلة هواتف Z Flip حتى الآن. وأما Z Flip7 FE فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة، وهي مطابقة لسعة بطارية Z Flip6 الذي صدر العام الماضي.

وقد أكدت سامسونج أن بطارية الهاتف الرائد الجديد يمكنها الاستمرار بالعمل لمدة تبلغ 30 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو بشحنة واحدة، مقارنة بـ 24 ساعة في Flip6.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، كلا الهاتفين يدعمان الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

السعر

يتوفر كلا الهاتفين للطلب الأولي قبل إطلاقهما رسميًا في 25 يوليو، ويبدأ سعر Galaxy Z Flip7 الرائد من 1100 دولار، وأما Galaxy Z Flip7 FE، فهو أرخص قليلًا، ويُباع بسعر يبدأ من 899 دولارًا.

أيهما تختار؟

إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف قابل للطي رأسيًا من سامسونج، فإن Z Flip7 يُعدّ هو الخيار المناسب بفضل معالجه القوي، وشاشته الخارجية الكبيرة، وعمر البطارية المُحسّن. وأما إذا كنت ترغب بتجربة الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى وتبحث عن إصدار اقتصادي لكنه يتميز بأداء قوي وتصميم مميز، فاختر Galaxy Z Flip7 FE.

المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy Z Flip7 و Galaxy Z Flip7 FE:

Galaxy Z Flip7 Galaxy Z Flip7 FE المعالج معالج (Exynos 2500) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Exynos 2400) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة الرئيسية: من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس قدره 6.9 بوصات. الخارجية: من نوع Super AMOLED بمقاس قدره 4.1 بوصات. الشاشة الرئيسية الداخلية: من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بمقاس قدره 6.7 بوصات. الشاشة الخارجية: من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 3.4 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأخضر، والأحمر، والأسود، والأزرق. الأسود، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 16. أندرويد 16. الوزن 188 جرامًا. 187 جرامًا. السعر يبدأ من 1100 دولار . يبدأ من 899 دولارًا.