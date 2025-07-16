مطالب بتغيير قيادة آبل.. هل اقتربت نهاية تيم كوك؟

طالبت شركة الأبحاث LightShed Partners شركة آبل بالنظر في إزاحة تيم كوك عن منصب الرئيس التنفيذي، مشيرةً إلى حاجة الشركة إلى قيادة تركّز على المنتجات والابتكار بدلًا من الإدارة اللوجستية، وفقًا لمذكرة نشرتها الشركة، ونقلتها وكالة بلومبرج.

وجاء في المذكرة التي كتبها المحللان والتر بيسيك وجو جالون أن “آبل بحاجة الآن إلى رئيس تنفيذي يُركّز على تطوير المنتجات، لا على سلاسة الإمداد”، في إشارة إلى الأداء المتراجع للشركة مقارنةً بمنافسيها في مجالات الذكاء الاصطناعي.

أداء ضعيف في 2025 مقارنةً بالمنافسين

انخفضت أسهم آبل بنسبة قدرها 16% منذ بداية عام 2025، في حين حققت أسهم ميتا ارتفاعًا قدره 25%، وارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة قدرها 19%، مما يعكس تراجع آبل في سباق تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت LightShed أن التخلف في هذا المجال قد يُغيّر مستقبل الشركة كاملًا، محذّرةً من أن آبل قد تتحول إلى “ضحية” في عصر الذكاء الاصطناعي، مثلما حدث سابقًا لشركات كبلاك بيري ونوكيا.

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، يظل أداء آبل على المدى الطويل قويًا تحت قيادة كوك، إذ ارتفعت أسهم الشركة منذ توليه المنصب في 2011 بنسبة تفوق 1,400%، مقارنةً بـ430% فقط لمؤشر S&P 500، الذي يضم أكبر 500 شركة في السوق الأمريكية في المدة نفسها.

تغييرات إدارية… وصعود أسماء جديدة

وتزامن هذا الجدل مع إعلان آبل تنحي جيف ويليامز، مدير العمليات الحالي، من منصبه هذا الشهر، وتعيين صبيح خان خلفًا له. وكان ويليامز يُعدّ سابقًا أبرز المرشحين لخلافة كوك، لكن الأضواء بدأت الآن تتجه نحو جون تيرنوس، نائب الرئيس لهندسة العتاد.

وفي تعليقه على الوضع، قال فريق LightShed: “كان تيم كوك أفضل خيار عند تعيينه، وأثبت جدارته خلال السنوات الماضية، لكن بعد رحيل ويليامز، حان وقت التغيير الجذري وليس التدرّج”.

كوك باقٍ… وتوقعات بزيادة نفوذه

وفي ظل هذه الانتقادات، أكدت وكالة بلومبرغ أن تيم كوك لا يخطط للمغادرة حاليًا، ولا توجد مؤشرات داخلية على بدء عملية انتقال في القيادة. كما أن مجلس إدارة آبل ما زال يثق بكوك، ويعده الشخص الوحيد القادر على إعادة الشركة إلى المسار الصحيح وسط التحديات الحالية.

وتشير بعض التقارير إلى احتمال أن يُصبح كوك في المستقبل رئيسًا لمجلس الإدارة إلى جانب دوره الحالي، خاصةً أن الرئيس الحالي آرثر ليفنسون تجاوز سن التقاعد داخل الشركة.

وفي الوقت ذاته، تُشير مصادر إلى أن بعض المديرين التنفيذيين في الشركة، مثل رئيس قطاع الخدمات إيدي كيو، حذّروا من أن استمرار التباطؤ في الابتكار قد يُهدد مكانة آبل، ويجعلها في مصاف الشركات التي لم تواكب التحول التكنولوجي السريع.

وبينما تستمر آبل بمراجعة إستراتيجيتها، يبقى أبرز سؤال: هل يُمكن أن تشهد الشركة تحولًا جذريًا في قيادتها بعد أكثر من عقدٍ من قيادة تيم كوك؟