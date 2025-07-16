المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق الكاميرا في iOS 26

شهد تطبيق الكاميرا (Camera) المدمج في هواتف آيفون تحديثات متعددة في التصميم في نظام iOS 26، فقد أعادت آبل تبسيط الواجهة لتسهيل الوصول إلى عناصر التحكم المختلفة، وحدثت شكل بعض العناصر، كما أضافت مجموعة من المزايا الجديدة إلى التطبيق لتحسين تجربة استخدامه.

إليك كل ما هو جديد في تطبيق الكاميرا في iOS 26 القادم هذا الخريف:

تصميم “الزجاج السائل”

يظهر تطبيق الكاميرا في iOS 26 بتصميم (الزجاج السائل) Liquid Glass مثل باقي تطبيقات آبل المدمجة في هواتف آيفون، وقد أصبحت الأزرار أكثر استدارة، وتظهر كأنها تطفو فوق خلفية التطبيق.

والمنطقة خلف زر الغالق وأزرار التحكم أصبحت أكثر شفافية من قبل؛ مما يسمح برؤية الأجزاء خارج الإطار بوضوح أكبر. كما أزالت آبل الشريط الخلفي الذي كان مخصصًا لأزرار تغيير البعد البؤري، مما جعل الواجهة الرئيسية أبسط ولا تتضمن الكثير من الأزرار.

إعادة تصميم شريط التنقل السفلي

أعادت آبل تصميم شريط التنقل السفلي في تطبيق الكاميرا لتسهيل استخدام العناصر المدمجة فيه، فلم تَعُد جميع أوضاع التصوير ظاهرة، وأصبح هناك خياران رئيسيان فقط ظاهرين في الواجهة الرئيسية، هما: صورة (Photo) وفيديو (Video).

لكن ما يزال بإمكانك السحب للوصول إلى باقي الأوضاع مثل: بورتريه (Portrait)، وبانوراما (Panorama)، والتصوير البطيء (Slo-Mo)، والوضع السينمائي (Cinematic).

من ناحية أخرى، حافظت آبل على أزرار التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية في مكانها المعتاد، وأما زر معاينة الصور فأصبح دائريًا بدلًا من مربّع. ونقلت زر Photo وزر Video إلى الجهة السفلية من زر الغالق بدلًا من الجهة العلوية. وزر الغالق نفسه أصبح يحيط به حلقة شفافة بدلًا من الإطار الأبيض.

قوائم منبثقة جديدة

بعض عناصر التحكم التي كانت تظهر في الجهة العلوية من التطبيق أصبحت الآن داخل قوائم منبثقة. وعند اختيار وضع التقاط الصور (Photo) مثلًا، يمكنك النقر عليه لفتح قائمة جديدة.

تحتوي القائمة على أزرار خاصة للوصول إلى: الفلاش (Flash)، والصور الحية (Live Photo)، والمؤقت (Timer)، والتعريض الضوئي (Exposure)، والأنماط (Styles)، والوضع الليلي (Night Mode). وعند اختيار أي منها ستظهر خيارات إضافية، مثل شريط تمرير للتحكم في التعريض قبل التقاط الصورة.

التقاط الصور باستخدام سماعات AirPods

يمكن استخدام AirPods Pro 2 و AirPods 4 كزر غالق لالتقاط الصور من بُعد في iOS 26. وبعد توصيل AirPods بهاتف آيفون وفتح تطبيق الكاميرا، يمكنك الضغط على ساق السماعة لالتقاط صورة، أو الضغط مطولًا للبدء بتسجيل مقطع فيديو، ثم الضغط مطولًا مجددًا لإيقاف التسجيل.

تنبيه لتنظيف العدسة

في iOS 26 إذا اكتشف هاتف آيفون أن عدسة الكاميرا متسخة، سيُرسل إشعارًا ينبهك إلى ضرورة تنظيفها للحصول على صور فضلى.

استخدام الكاميرا كعدسة مكبرة

في macOS 26 و iOS 26، يمكن توصيل هاتف آيفون بحاسوب ماك لاستخدام كاميرا الهاتف كعدسة مكبّرة من خلال مزية Continuity Camera.

تظهر الصورة التي تلتقطها كاميرا الهاتف مباشرة على شاشة حاسوب، ويمكن استخدامها مثلًا للطلاب الذين يعانون ضعف البصر لقراءة المحتوى المدون على السبورة.