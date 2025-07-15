مايكروسوفت تختبر ميزة جديدة لتحسين عمر البطارية في حواسيب ويندوز

بدأت شركة مايكروسوفت اختبار وضع جديد لتوفير الطاقة في نظام ويندوز 11، يهدف إلى تحسين عمر البطارية في الحواسيب المحمولة.

وتحمل الميزة الجديدة اسم “التوفير التكيفي للطاقة” (Adaptive Energy Saver)، وتعمل على تفعيل وضع توفير الطاقة أو تعطيله تلقائيًا استنادًا إلى عبء العمل في الجهاز، وليس فقط مستوى شحن البطارية.

وفي الوضع التقليدي لتوفير الطاقة، يعمل النظام عادةً على تعتيم سطوع الشاشة بنسبة قدرها 30%، وتعطيل تأثيرات الشفافية، وإيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية، كما يوقف تنزيل التحديثات غير الضرورية، ويُحدّ مزامنة بعض التطبيقات مثل OneDrive و OneNote و Phone Link.

وأما الميزة الجديدة فتتميز بكونها لا تؤثر في سطوع الشاشة، مما يجعلها أقل إزعاجًا للمستخدمين، خاصةً في الأجهزة المحمولة مثل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية ووحدات الألعاب المحمولة.

وأوضح فريق “Windows Insider” المسؤول عن المزايا والإصدارات التجريبية في مايكروسوفت أن “التوفير التكيفي للطاقة هو ميزة اختيارية تعمل تلقائيًا على تفعيل أو تعطيل وضع توفير الطاقة، دون تعديل سطوع الشاشة، وذلك بناءً على حالة الطاقة الحالية للجهاز وحجم عبء العمل في النظام”.

وباتت الميزة متاحة حاليًا لمختبري قناة Canary في ويندوز 11، ومن المتوقع أن تُطرح لكافة المستخدمين في وقت لاحق من هذا العام.

وتتماشى هذه الخطوة مع إستراتيجية مايكروسوفت الواسعة لتعزيز الاستدامة البيئية، إذ تسعى الشركة إلى تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الناتجة عن استخدام أجهزتها، في إطار التزاماتها البيئية المعلنة للوصول إلى الحياد الكربوني.