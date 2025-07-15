“لوسيديا” السعودية تغلق أكبر جولة استثمارية في الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط  

أعلنت (لوسيديا) Lucidya، الشركة السعودية المتخصصة في مجال إدارة تجارب العملاء (CXM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إغلاق أكبر جولة استثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة، بقيمة تبلغ 112.5 مليون ريال سعودي – أي ما يعادل 30 مليون دولار أمريكي – ضمن جولة من نوع (Series B).

ويُعدّ هذا الإنجاز علامة فارقة لشركة (لوسيديا) ولقطاع الذكاء الاصطناعي في المنطقة كلها، مما يؤكد الثقة المتزايدة بالشركات السعودية الناشئة وقدرتها على قيادة الابتكار. وقد حظي هذا الإنجاز باحتفاء رسمي، إذ زار معالي المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، مقر الشركة للاحتفال بهذا الإنجاز مع فريق عمل (لوسيديا).

كما تُعزز هذه الجولة الاستثمارية الكبيرة من مكانة (لوسيديا) كلاعب رئيسي في سوق إدارة تجارب العملاء، وتُمكنها من تسريع خططها التوسعية وتطوير حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي لخدمة قاعدة واسعة من العملاء في المنطقة وخارجها.

تفاصيل الجولة الاستثمارية والمستثمرين:

قادت هذه الجولة الاستثمارية شركة (Impact46)، التي تتميز بسجلها الحافل في دعم شركات التقنية السعودية، إذ أسهمت في نجاح الطروحات الأولية للاكتتاب العام لشركتي (جاهز)، و(رسن)، وإدراج أسهمهما بنجاح في السوق المالية السعودية.

كما شهدت هذه الجولة مشاركة مجموعة من المستثمرين الإستراتيجيين الجدد، مما يعكس الثقة المتزايدة بإستراتيجية (لوسيديا) ومستقبلها. ومنهم:

(واعد فنتشرز) : الذراع الاستثمارية لشركة (أرامكو)، التي تُعدّ إضافة قوية للجولة نظرًا إلى ثقل (أرامكو) الاقتصادي والتقني.

: الذراع الاستثمارية لشركة (أرامكو)، التي تُعدّ إضافة قوية للجولة نظرًا إلى ثقل (أرامكو) الاقتصادي والتقني. (تكامل فنتشرز) : المدعومة حكوميًا كمحفز للابتكار الرقمي، مما يؤكد الدعم الحكومي للشركات الواعدة في القطاع الرقمي.

: المدعومة حكوميًا كمحفز للابتكار الرقمي، مما يؤكد الدعم الحكومي للشركات الواعدة في القطاع الرقمي. (SparkLabs): التي تُعدّ إضافةً دولية تُعزز من تنوع قاعدة المستثمرين والخبرات المتاحة لشركة (لوسيديا).

ولم تقتصر الجولة على المستثمرين الجدد، بل شهدت أيضًا عودة المستثمرَين السابقين، وهما: صندوق رؤى للنمو (Rua Growth Fund)، وشركة (ARG)، وتُعدّ مشاركتهما المتجددة مضاعفة لثقتهما وإيمانهما المستمر بإستراتيجية (لوسيديا) الطويلة الأمد، مما يُشير إلى أداء الشركة الواعد وقدرتها على تحقيق الأهداف المرسومة.

وتُظهر هذه الجولة الاستثمارية الناجحة قوة البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وقدرتها على جذب رؤوس الأموال لدعم الشركات التقنية، التي تُساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030.

رؤية (لوسيديا) وريادتها في الذكاء الاصطناعي:

علق عبد الله عسيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (لوسيديا)، على هذه الجولة التمويلية، مؤكدًا الرؤية الاستباقية للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال عسيري: “آمنا بالذكاء الاصطناعي منذ بداياتنا في عام 2016، عندما كان مجرد فكرة بعيدة عن واقع الأعمال”.

وأشار عسيري إلى أن (لوسيديا) راهنت مبكرًا على قيادة هذا التحول من السعودية والمنطقة إلى العالم، وكرست جهودها لتطوير حلول تقنية حقيقية تعالج تحديات العملاء بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بنحو خاص على تدريب نماذج اللغة العربية في وقت كان فيه الآخرون منشغلين بأسس التحول الرقمي.

وقد تطلب هذا التحدي جرأة ورؤية ثاقبة، واليوم، تجني الشركة ثمار ذلك، لتصبح الشريك الموثوق في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء على امتداد المنطقة.

كما أعرب عسيري عن سعادته بالعمل مع (Impact46) لقيادة هذه الجولة، واصفًا إياهم بأنهم من أنجح صناديق رأس المال الجريء في المنطقة، ولهم سجل حافل يشمل طرح شركتين للاكتتاب العام. وأضاف: “إنهم الشريك المثالي لدفع لوسيديا من قصة نجاح سعودية إلى قوة عالمية في الذكاء الاصطناعي”. كما نوه بالدعم الإستراتيجي من (واعد فنتشرز) و(تكامل فنتشرز)، الذي ينسجم مع طموحات الشركة للتوسع وصناعة الأثر.

ومن جانبها، أشادت بسمة السنيدي، الشريكة في شركة (Impact46)، بشركة (لوسيديا) كنموذج مثالي للشركات التي يطمحون إلى دعمها، مؤكدة تقديمها حلولًا مبتكرة لتحديات المنطقة، مدعومة بتقنية قوية وفريق طموح.

التوسع المستقبلي والابتكار:

أعلنت (لوسيديا) عزمها الاستثمار في توسيع نطاق حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) الخاصة بها، بهدف التحول إلى منصة رقمية متكاملة تدعم الفرق التي تتفاعل مباشرة مع العملاء. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الشركات من أتمتة التفاعل مع العملاء وتخصيصه عبر وظائف الدعم والتسويق والمبيعات وتجربة العميل. وسيساهم هذا التوسع في:

تقليل التكاليف التشغيلية.

تحسين الأداء.

ضمان الامتثال الكامل للأنظمة، ولا سيما نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL).

وسلط عبد الله عسيري الضوء على الأثر الإستراتيجي لهذا التوسع، مشيرًا إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيمكنون الشركات من تزويد القوى العاملة بحلول ذكية قابلة للتوسع بحسب الحاجة، ومتوافقة مع الأنظمة، مما يرفع إنتاجية الفرق ويخفض التكاليف.

مسيرة (لوسيديا) وإنجازاتها:

تأسست شركة (لوسيديا) في الرياض عام 2016، لتكون من أوائل الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، ومنذ انطلاقها في عالم الاستثمار الجريء عام 2019، شهدت الشركة نموًا متسارعًا، وتخدم اليوم عملاء في 11 دولة ضمن قطاعات حيوية مثل: الاتصالات، والخدمات المالية، والضيافة، والرعاية الصحية، والقطاع الحكومي. وتستهدف الشركة أسواقًا تتجاوز قيمتها الإجمالية 250 مليار دولار.

وقد أسهمت حلول (لوسيديا) في تحسين تجارب أكثر من 75 مليون عميل ومواطن في المنطقة، مما عزز مكانتها كمنصة رائدة في إدارة تجربة العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُعدّ محرّك (لوسيديا) للذكاء الاصطناعي العربي من أبرز ابتكاراتها، إذ حقق دقة تتجاوز 92%، مما يمنح الشركات فهمًا أعمق لسلوك العملاء ويدعم أتمتة التفاعل.

وتستهدف الشركة سوق برمجيات إدارة علاقات وتجربة العملاء في المنطقة، التي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030. وقد حازت (لوسيديا) على جوائز تقديرية عدة، منها: جائزة (الأفضل في الأعمال) من مجلة (Inc. Arabia)، وجائزة من (Business Pinnacle Awards)، مؤكدةً بذلك ريادتها في الذكاء الاصطناعي المؤسسي وحرصها على دعم اللغة العربية كمكون أساسي في مستقبل التقنية في العالم العربي.

الخلاصة:

يمثل إغلاق (لوسيديا) لأكبر جولة استثمارية في الذكاء الاصطناعي بالمنطقة علامة فارقة تؤكد الإمكانات الكبيرة للشركات السعودية في قيادة الابتكار التكنولوجي. فمع خططها الطموحة لتوسيع حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي، تستعد الشركة لتعزيز مكانتها كشريك موثوق به في تحسين تجارب العملاء، والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التحول الرقمي والاقتصادي في المملكة والمنطقة.