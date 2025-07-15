جوجل تقدم محتوى تفاعليًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي في منصة NotebookLM

أعلنت جوجل إضافة ميزة جديدة تُسمى “الدفاتر المميزة Featured Notebooks” إلى منصة الملاحظات NotebookLM، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقديم مصادر معرفية تفاعلية وعالية الجودة تغطي موضوعات متنوعة، من النصائح الشخصية إلى أعمال وليام شكسبير.

وكانت الشركة قد اختبرت فكرة مشابهة في وقت سابق، عقب مؤتمر المطورين Google I/O 2025، إذ أنشأت قسمًا (دفترًا) في NotebookLM يتضمن كل ما أُعلنته في المؤتمر.

وتتوفّر الدفاتر المميزة في تبويب مخصص في الصفحة الرئيسية لـNotebookLM، وقد أُعدت بالتعاون مع “مؤلفين وباحثين ومؤسسات إعلامية ومنظمات غير ربحية مرموقة حول العالم”، بحسب ما أوضحته جوجل.

وكما هو الحال مع كافة دفاتر NotebookLM، يمكن للمستخدمين التفاعل مع المصادر الأصلية التي بُني عليها المحتوى، وطرح الأسئلة عبر واجهة دردشة، بالإضافة إلى الحصول على ملخصات من إنتاج الذكاء الاصطناعي، أو مراجعة صوتية للمحتوى، أو حتى مخططات تفاعلية لتسهيل فهم الأفكار.

ومن أبرز الدفاتر المضافة حتى الآن دفتر عن نصائح إطالة العمر استُند إلى كتاب Super Agers، ودفتر يتناول توقعات عام 2025 استنادًا إلى تقرير “The World Ahead” الصادر عن مجلة “الإيكونوميست”، ودفتر يقدم نصائح حياتية اعتمادًا على سلسلة مقالات “How to Build a Life” من صحيفة “ذا أتلانتيك”، بالإضافة إلى دفتر ممتع حول أعمال شكسبير.

ووفقًا لجوجل، فإن جودة هذه الدفاتر تُظهر الحجم والمستوى المطلوب من المواد التي يجب رفعها إلى NotebookLM لضمان عمله بكفاءة وموثوقية.

وكانت الشركة قد أطلقت NotebookLM في عام 2023 كتجربة لإنشاء أداة ذكاء اصطناعي تعتمد على مصادر يرفعها المستخدم، بدلًا من الاعتماد على بيانات الإنترنت العامة، وهو ما يقلل احتمالات الإجابات المضللة أو “الهلوسات” الشائعة في بعض أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقد ازدادت شعبية NotebookLM بنحو كبير منذ إضافة ميزة المطالعات الصوتية (Audio Overviews) في سبتمبر 2024، التي تسمح بإنشاء بودكاست تلقائيًا استنادًا إلى المحتوى الخاص بالمستخدم.

وأكدت جوجل أن الدفاتر المميزة أصبحت متوفرة الآن عبر نسخة الحاسوب، مع وعد بإضافة المزيد منها في المستقبل القريب.