جوجل تعتزم إدماج نظامي أندرويد و ChromeOS

في خطوة جديدة نحو توحيد منظومتها التقنية، كشفت شركة جوجل عن نيتها إدماج نظامي التشغيل أندرويد و ChromeOS في منصة موحدة للأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسوب.

وأكد سامير سامات، رئيس منظومة أندرويد في جوجل، هذا التوجه خلال مقابلة مع موقع “تك رادار” التقني.

وأوضح سامات أنه مهتم بكيفية استخدام الأشخاص أجهزتهم المحمولة والمكتبية، مشيرًا إلى أن الشركة تستعد لجمع النظامين في بنية واحدة. وأضاف: “سألت عن طريقة استخدام الناس أجهزة ماك وآيفون وساعة آبل؛ لأننا نعمل على إدماج ChromeOS وأندرويد في منصة موحدة، وأنا مهتم بكيفية استخدام الناس أجهزة الحاسوب المحمولة وما الذي ينجزونه من خلالها”.

ويبدو أن هذا التوجه يشكّل خطوة منطقية تهدف إلى تحسين التكامل بين أجهزة جوجل، ومنها المنتجات التابعة لأطراف خارجية، وذلك على غرار التكامل السلس بين منتجات شركة آبل. ومع أن توحيد النظامين كان يمكن أن يحدث منذ وقت مبكر، فإن جوجل ترى أن الوقت لم يفت بعدُ.

ومن المتوقع أن تتسارع ملامح هذا الدمج خلال الأشهر المقبلة، تزامنًا مع بدء وصول أجهزة الواقع الممتد XR العاملة بنظام أندرويد. وكانت جوجل قد ألمحت في العام الماضي إلى هذا التوجه، حين أعلنت خططًا لجعل ChromeOS يستند بشكل أكبر إلى التقنيات التي يقوم عليها أندرويد.

يُذكر أن ChromeOS يدعم تشغيل تطبيقات أندرويد منذ مدة، ومنها تلك التي توفر أوضاعًا خاصة لسطح المكتب، كما أن نظام أندرويد 16 يتضمن واجهة سطح مكتب مشابهة لتجربة Samsung DeX، مما يعزز فرص التوافق والدمج الكامل بين النظامين في المستقبل القريب.