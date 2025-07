مقارنة بين Galaxy Z Flip7 و Galaxy Z Flip6.. هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

بعد أن أعلنت سامسونج رسميًا هاتف Galaxy Z Flip7 القابل للطي الجديد، قد يبدأ مستخدمو Z Flip6 بالتفكير في الترقية إلى الإصدار الجديد، ويتساءلون: هل يستحق Galaxy Z Flip7 الترقية؟

يأتي الجهاز الجديد مع تحديثات مبتكرة، مثل: الشاشة الخارجية الكبيرة التي تأتي مع حافات نحيفة، ويبلغ قياسها 4.1 بوصات، بالإضافة إلى الشاشة الداخلية القابلة للطي الأطول والأعرض من شاشة الطراز السابق، وتأتي بقياس يبلغ 6.9 بوصات، كما حسّنت سامسونج عمر البطارية، وهذه التحديثات تعزز قدرة Galaxy Z Flip7 على المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي.

إليك المزيد من التفاصيل عن أبرز التحديثات والتغييرات في Galaxy Z Flip7 مقارنة بالإصدار السابق Galaxy Z Flip6:

يضم Flip7 شاشات أكبر من شاشات Flip6

من الفروقات الواضحة بين الهاتفين هو حجم الشاشة الخارجية، فهاتف Flip7 يأتي بشاشة خارجية يبلغ حجمها 4.1 بوصات بدلًا من 3.4 بوصات في الطراز السابق. هذا يوفّر مساحة أكبر لعرض الويدجات والتطبيقات، ويمنح تجربة أفضل عند التقاط الصور الشخصية.

كما تدعم الشاشة الخارجية في Flip7 معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا مثل الشاشة الداخلية، بدلًا من 60 هرتزًا في الجيل السابق؛ مما يجعل التمرير والتنقل أكثر سلاسة. ويصل سطوعها إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وهو أعلى بكثير من 1600 شمعة في المتر المربع في Flip6.

ومع زيادة حجم الشاشة الخارجية، زادت سامسونج أيضًا قياس الشاشة الداخلية من 6.7 بوصات إلى 6.9 بوصات، وأصبحت أعرض قليلًا مقارنة بالطراز السابق.

والشاشات الداخلية في كلا الهاتفين تدعمان معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، مع دعم خاصية +HDR10.

هاتف Flip7 أنحف من Flip6

عند النظر إلى التصميم، نلاحظ أن Flip7 أنحف قليلًا من Flip6، فالهاتف الجديد يبلغ سمكه 6.5 ملم عند الفتح و13.7 ملم عند الطي، مقارنة بـ 6.9 ملم و 14.9 ملم في Flip6.

لكن حتى مع نحافته، فإن Flip7 أثقل قليلًا من Flip6، لكن الفرق هو غرام واحد فقط، أي أن المستخدم العادي لن يشعر بأي فرق فعلي في الوزن.

المعالج

استخدمت سامسونج معالجها Exynos 2500 في Galaxy Z Flip7 بدلًا من Snapdragon 8 Gen 3 المستخدم في Flip6. وقد يرى بعض المستخدمين أن هذا التغيير يؤثر سلبًا في تنافسية الهاتف الجديد، خاصةً أن Z Fold7 القابل للطي أفقيًا والذي أعلنته الشركة مع Galaxy Z Flip7 يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite الذي يُعد من أقوى المعالجات المتوفرة حاليًا.

ومع ذلك، كلا المعالجين مُصنعان بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ولم تُجرَ حتى الآن اختبارات الأداء على Exynos 2500، لذا قد يُثبت كفاءته لاحقًا، ويقدم أداءً منافسًا.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين، كلا الهاتفين يأتيان مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت.

يحتوي Flip7 على بطارية أكبر من بطارية Flip6

رفعت سامسونج سعة البطارية في Flip7 إلى 4300 ميلي أمبير في الساعة، وهي أكبر بطارية في سلسلة هواتف Z Flip حتى الآن.

وقد أكدت سامسونج أن هذه البطارية يمكنها الاستمرار بالعمل لمدة 30 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو بشحنة واحدة، مقارنة بـ 24 ساعة في Flip6 الذي يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، كلا الهاتفين يدعمان الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

يحتوي Flip7 على مزايا ذكاء اصطناعي جديدة

يعمل هاتف Flip7 بنظام أندرويد 16 وواجهة One UI 8، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، أبرزها:

تحسينات في مزية البحث Circle to Search: يمكن استخدام هذه المزية في أثناء اللعب والحصول على إجابات فورية دون مغادرة اللعبة، لكن هذه المزية متاحة حاليًا في الولايات المتحدة والهند فقط، وستصل لاحقًا إلى المستخدمين من دول اخرى.

دعم خاص ومحسّن للمساعد الذكي Google Gemini للعمل بسلاسة على الشاشة الخارجية الصغيرة، ويتضمن ذلك تفعيل وضع الفيديو ليتمكن Gemini من رؤية العالم حولك، ثم طرح أسئلة عليه متعلقة بما يراه.

تحديثات في تطبيق الكاميرا: تظهر الفلاتر الخاصة بوضع البورتريه مباشرة على الشاشة الخارجية في أثناء التقاط الصور الشخصية، وهناك مزية Auto Zoom جديدة تتابع موقع المستخدم تلقائيًا في أثناء الحركة وتحافظ على مكانه داخل الإطار.

من غير المعروف حتى الآن إن كانت بعض هذه المزايا ستصل إلى Flip6 بعد تحديث واجهة المستخدم إلى One UI 8، لكن من المُتوقع أن المزايا التي طورتها جوجل مثل: Circle to Search و Gemini ستتوفر في جميع الطرز التي سيصلها تحديث One UI 8. وأما المزايا الخاصة بتطبيق الكاميرا مثل: Auto Zoom قد تظل حصرية للإصدار الحديث.

السعر

هاتف Galaxy Z Flip 7 متاح حاليًا للطلب الأولي بسعر يبدأ من 1100 دولار، وسيُطرح رسميًا في الأسواق في 25 يوليو. وأما Galaxy Z Flip 6 فقد طُرح في يوليو 2024، ويُباع في متجر سامسونج الإلكتروني بسعر يبدأ من 1100 دولار، ومن المتوقع أن ينخفض سعره بعد طرح الإصدار الجديد في الأسواق.

هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

يُمثّل هاتف Galaxy Z Flip 7 تحديثًا كبيرًا في سلسلة Z Flip، التي ظلت دون تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة. والتحديثات الجديدة مثل: الشاشة الخارجية الأكبر والشاشة الداخلية الأعرض، وعمر البطارية الأطول مقارنة بالإصدار السابق تمنح Flip7 قدرة أكبر على المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي.

ومع ذلك، فإن Flip6 يشترك مع الطراز الحديث في الكثير من المواصفات الأساسية مثل: دقة الكاميرات، وسرعة الشحن. لذلك إن لم تكن بحاجة إلى الشاشات الأكبر، وغير مهتم بعمر البطارية، فلن تجد فرقًا كبيرًا في تجربة الاستخدام ولن يكون هناك حاجة إلى الترقية إلى الإصدار الجديد.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy Z Flip7 و Galaxy Z Flip6:

المواصفات Galaxy Z Flip7 Galaxy Z Flip6 المعالج معالج (Exynos 2500) الثماني النوى. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى. الشاشة الرئيسية: من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس قدره 6.9 بوصات. الخارجية: من نوع Super AMOLED بمقاس قدره 4.1 بوصات. الرئيسية: من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس قدره 6.7 بوصات. الخارجية: من نوع Super AMOLED بمقاس قدره 3.4 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. البطارية 4300 ميلّي أمبير في الساعة. 4000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأخضر، والأحمر، والأسود، والأزرق. الأسود، والأصفر، والفضي، والأخضر، والأبيض، والأزرق، والبرتقالي. الوزن 188 جرامًا. 187 جرامًا. السعر يبدأ من 1100 دولار. يبدأ من 1100 دولار.