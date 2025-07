مواصفات Galaxy Z Flip7 FE.. أول هاتف اقتصادي قابل للطي من سامسونج

كشفت سامسونج عن هاتف Galaxy Z Flip7 FE خلال حدث Galaxy Unpacked، بالإضافة إلى هاتفي Galaxy Z Fold 7، و Z Flip 7، وسلسلة ساعات Galaxy Watch 8 الذكية.

يُعدّ هاتف Galaxy Z Flip7 FE نسخة محسّنة قليلًا من Z Flip6 الذي صدر العام الماضي، لكنه يدعم بعض المزايا البرمجية الجديدة، كما يُعد أول هاتف اقتصادي قابل للطي من سامسونج.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Flip 7 FE القابل للطي الجديد من سامسونج:



التصميم

يأتي هاتف Z Flip7 FE في هيكل متين، ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم من نوع Armor، وتغطي الجهة الخلفية طبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، كما يأتي بتصميم يشبه طراز Z Flip 6 الذي صدر العام الماضي، ويدعم معيار IP48 لمقاومة الغبار والماء، كما هي الحال في Z Flip 6. ويتوفر بلونين، هما: الأسود أو الأبيض.

الشاشة

يضم هاتف سامسونج Z Flip7 FE شاشة خارجية FlexWindow بتصميم مشابه للشاشة الخارجية في Z Flip 6، وهي أصغر من الشاشة الجديدة في Z Flip 7، وتأتي من نوع Super AMOLED بقياس قدره 3.4 بوصات، وبدقة تبلغ 748×720 بكسلًا، ويصل سطوعها إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وأما الشاشة الداخلية فهي من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X وتأتي بقياس قدره 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2640×1080 بكسلًا، ويصل سطوعها إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وخاصية +HDR10.

الكاميرا

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip7 FE نظام تصوير مطابق تمامًا لنظام التصوير في هاتف Z Flip 6؛ إذ يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والعدسة الثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

المعالج ونظام التشغيل

يعمل Z Flip7 FE بمعالج سامسونج Exynos 2400، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 256 جيجابايت.

يعمل Z Flip7 FE بنظام أندرويد 16، وواجهة One UI 8، وتشمل المزايا الجديدة التي يدعمها الهاتف: شريط Now Bar وخاصية Now Brief الجديدة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أدوات Galaxy AI من خلال شاشة FlexWindow الخارجية، ويتضمن ذلك الوصول إلى مزية Gemini Live.

وقد وعدت سامسونج بتوفير تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة تبلغ سبع سنوات لهاتف Galaxy Z Flip7 FE.

البطارية والشحن

يحتوي Z Flip7 FE على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة، وهي مطابقة لسعة بطارية هاتف Z Flip 6.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم Z Flip7 FE الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

السعر

هاتف Galaxy Z Flip7 FE متاح الآن للحجز الأولي عبر موقع سامسونج الإلكتروني بسعر يبدأ من 899 دولارًا، وسيتوفر رسميًا في الأسواق ابتداءً من 25 يوليو.



المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip7 FE الجديد:

Galaxy Z Flip7 FE المعالج معالج ( Exynos 2400 ) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية الداخلية: من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بمقاس قدره 6.7 بوصات. الشاشة الخارجية: من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 3.4 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 16. الوزن 187 جرامًا. السعر يبدأ من 899 دولارًا.