من الدراسة إلى الميدان: كيف يساعد برنامج الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الخريجين الجدد في دخول سوق العمل؟

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لحديثي التخرج، ويأتي هذا البرنامج كجزء حيوي من المرحلة الثانية من مبادرة (سايبرك) لتنمية قطاع الأمن السيبراني، ويهدف إلى تأهيل وتمكين الكفاءات الشابة المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

ويهدف البرنامج بنحو أساسي إلى تزويد الطلبة الحديثي التخرج بالمهارات والمعارف اللازمة التي تسهم في تهيئتهم للعمل بفعالية في قطاع الأمن السيبراني المتنامي. ويستهدف البرنامج الطلاب والطالبات الحاصلين على درجة البكالوريوس في جميع تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات الصلة.

تفاصيل التسجيل في البرنامج:

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الطلاب والطالبات المستهدفين للتسجيل في البرنامج ابتداءً من اليوم، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

ويمتد البرنامج التدريبي لمدة أربعة أشهر، ويُقدم في ثلاث مدن رئيسية في المملكة، وهي: الرياض، وجدة، والخبر. ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع الذراع التقنية للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

الرحلة التعليمية للبرنامج:

صُممت الرحلة التعليمية للبرنامج على مرحلتين متكاملتين لضمان اكتساب المشاركين للمعرفة النظرية والخبرة العملية:

المرحلة الأولى أساسيات الأمن السيبراني: تتضمن هذه المرحلة حضور خمس دورات تدريبية متخصصة تركز على أساسيات ومفاهيم الأمن السيبراني الجوهرية.

تتضمن هذه المرحلة حضور خمس دورات تدريبية متخصصة تركز على أساسيات ومفاهيم الأمن السيبراني الجوهرية. المرحلة الثانية التدريب العملي والمجالات التخصصية: تشتمل هذه المرحلة على تدريب عملي مكثف يغطي ستة مجالات حيوية في الأمن السيبراني، وهي: معمارية الأمن السيبراني والبحث والتطوير، والحوكمة والمخاطر والالتزام، والدفاع السيبراني، والحماية السيبرانية، وتقييم الثغرات، والاستجابة للحوادث السيبرانية.

بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج بنحو كبير في تهيئة المشاركين للحصول على شهادات احترافية معتمدة ضمن المجالات المحددة، مما يعزز من فرصهم الوظيفية وكفاءتهم المهنية.

شروط الالتحاق بالبرنامج:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في مجال الأمن السيبراني أو التخصصات ذات العلاقة.

يجب ألّا تتجاوز مدة التخرج سنتين.

يجب ألّا يقل المعدل التراكمي عن (3.75) من (5) أو (3) من (4).

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

تعرّف على المزيد حول البرنامج وشروط الالتحاق به، وبادر بالانضمام إليه الآن عبر: 🔗https://t.co/O3laXauIM1 pic.twitter.com/kfgxJnW0am — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) July 13, 2025

ما الفوائد المتوقعة لهذا البرنامج على سوق العمل السعودي في مجال الأمن السيبراني؟

يهدف (البرنامج التدريبي لحديثي التخرج في مجال الأمن السيبراني)، الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى تحقيق فوائد متعددة ومهمة لسوق العمل السعودي، خاصة في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي ومتطلبات رؤية 2030، ويشمل ذلك:

1- سد الفجوة في الكفاءات المتخصصة:

يُعدّ هذا البرنامج خطوة أساسية نحو سد النقص في الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، فمن خلال تأهيل حديثي التخرج، سيُزود سوق العمل بمختصين ذوي مهارات عالية في مجالات حيوية مثل: معمارية الأمن السيبراني، والحوكمة والمخاطر والالتزام، والدفاع، وتقييم الثغرات، والاستجابة للحوادث السيبرانية، وسيقلل ذلك الاعتماد على الخبرات الأجنبية ويعزز التوطين في هذا القطاع الإستراتيجي.

2- تعزيز جودة الأمن السيبراني الوطني:

بتزويد الشباب السعودي بالمعرفة والمهارات اللازمة، سيسهم البرنامج في رفع مستوى جودة وكفاءة الأمن السيبراني على مستوى الدولة، وسيعود ذلك بالنفع على حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، ويضمن استمرارية الخدمات والأنشطة الحكومية والخاصة في بيئة رقمية آمنة.

3- زيادة فرص التوظيف وتحسين الجاذبية المهنية:

يُعدّ الأمن السيبراني من أسرع مجالات العمل نموًا في المملكة، وتتزايد فيه الرواتب والفرص، ويجهز هذا البرنامج الخريجين للالتحاق بوظائف واعدة في هذا القطاع، ويهيئهم للحصول على شهادات احترافية معتمدة، مما يعزز من قيمتهم التنافسية في سوق العمل ويزيد من جاذبيتهم للمؤسسات والشركات.

4- دعم الاقتصاد الرقمي ورؤية 2030:

يُسهم البرنامج بنحو مباشر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد رقمي مزدهر. فالاستثمار في الكفاءات الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني يدعم الثقة بالتعاملات الرقمية، ويجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، ويضمن مرونة البنية التحتية الرقمية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

باختصار، يمثل هذا البرنامج استثمارًا إستراتيجيًا في رأس المال البشري السعودي، مما سيثري سوق العمل بكفاءات مؤهلة، ويعزز الأمن السيبراني الوطني، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.