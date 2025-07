كيف تُعيد شركة “تسامى” السعودية تشكيل خدمات الأعمال لدعم رؤية 2030؟

في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال ودعم الابتكار في المملكة العربية السعودية، أُعلن اليوم، إطلاق شركة (تسامى) Tasama لخدمات الأعمال، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتكون منصة وطنية متكاملة تسهم في تمكين النمو في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز البيئة الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين.

ويأتي إطلاق شركة (تسامي) نتيجة لعملية دمج إستراتيجية بين كيانين رئيسيين، وهما: شركة (بياك) لحاضنات ومسرعات الأعمال – التي كانت مملوكة سابقًا للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، إحدى شركات محفظة الصندوق) – ومركز الخدمات المشتركة التابع لصندوق الاستثمارات العامة.

ويهدف هذا الدمج إلى إنشاء كيان وطني موحد وقوي في تقديم حلول وخدمات الأعمال المتكاملة، مستفيدًا من الخبرات المتخصصة والسجل الحافل لشركة (بياك) في تقديم خدمات أعمال عالية الكفاءة وموفرة للتكلفة، مدعومة بأحدث التقنيات.

تسامى لتبدأ خطوة جديدة من خدمات الأعمال المتكاملة والمصممة لدفع النمو، وتمكين الرؤى الطموحة، وتطوير القطاعات بخدمات متقدمة، واليوم #بكم_نتسامى#إحدى_شركات_الصندوق

Tasama—ushering in a new era of integrated business services designed to drive growth, empower bold visions, and… pic.twitter.com/eHeq2V7j5q

— Tasama | تسامى (@Tasama_ksa) July 13, 2025