سامسونج توضح مصير Galaxy AI.. هذه المزايا ستظل مجانية إلى الأبد

بعد أشهر من الغموض حول مستقبل مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتفها، أكدت شركة سامسونج رسميًا أن المزايا المطوّرة داخليًا ضمن مجموعة الذكاء الاصطناعي التابعة لها Galaxy AI ستظل مجانية بنحو دائم، وذلك في تصريح لموقع “أندرويد بوليس”.

ويأتي هذا التوضيح بعد أن أثارت الشركة سابقًا بعض القلق بإشارتها إلى أن مزايا Galaxy AI ستكون مجانية “لمدة محدودة” فقط، وحددت نهاية عام 2025 كموعد نهائي لهذا العرض. وتؤكد سامسونج أن كافة المزايا التي تأتي مثبتة افتراضيًا في هواتف جالاكسي ستبقى مجانية دون قيود.

وتنقسم مزايا Galaxy AI إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى المزايا التي طورتها سامسونج، وتشمل أدوات مثل: إزالة الضوضاء الصوتية (Audio Eraser)، وإزالة العناصر من الصور (Object Eraser)، ومساعد الملاحظات (Note Assist)، وخلفيات الذكاء الاصطناعي، والترجمة الحية (Live Translate)، ومساعد الكتابة (Writing Assist)، وغيرها. وهذه المجموعة ستبقى مجانية بنحو دائم.

وأما المجموعة الثانية، فهي المزايا المدعومة بنماذج Gemini من جوجل، وهي لا تخضع لسيطرة سامسونج كاملةً. وهي تتوفر حاليًا مجانًا في أجهزة جالاكسي، لكن جوجل قد تختار فرض رسوم عليها مستقبلًا، كما هو الحال مع باقة “Gemini Advanced” المأجورة.

وتُرجّح بعض التحليلات أن تحديد نهاية 2025 كموعد لتوفّر Galaxy AI مجانًا يعود لأسباب قانونية، لتجنّب أية تبعات في حال قررت الشركة أو شركاؤها مستقبلًا فرض رسوم على بعض المزايا الجديدة.

يُذكر أن سامسونج تُجري أيضًا محادثات مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي مثل Perplexity بهدف توسيع قدرات Galaxy AI، وهو ما قد يؤدي إلى تقديم مزايا مدفوعة لاحقًا.