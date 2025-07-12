سامسونج تبدأ تجهيز خطوط إنتاج لشاشات آيفون القابل للطي

كشفت تقرير جديد من موقع ET News الكوري أن شركة سامسونج بدأت فعليًا تجهيز خط إنتاج مخصص لتصنيع شاشات OLED القابلة للطي في مصنعها A3 بمدينة آسان الكورية، وذلك استعدادًا لتوريدها لشركة آبل، التي تُخطط لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026.

ووفقًا للتقرير، فمن المتوقع أن تكون سامسونج المورد الحصري لشاشات الهاتف الجديد، الذي قد يحمل اسم آيفون فولد، بعدما أبدت آبل إعجابها بالتقنية التي طورتها سامسونج لشاشات شبه خالية من التجعيدات عند الطي. وستعتمد آبل على هذه التقنية في الشاشة الرئيسية لهاتف iPhone Fold التي سيبلغ قياسها 7.8 إنشات.

وتشير التقديرات إلى أن سامسونج ستتمكن من إنتاج ما يصل إلى 35 ألف وحدة من الشاشات القابلة للطي شهريًا، أي نحو 15 مليون وحدة سنويًا، وهو ما يتجاوز بكثير حجم الطلب المتوقع من آبل، الذي سوف يتراوح بين 6 و 8 ملايين وحدة في العام الأول.

وسيضم الهاتف القابل للطي من آبل شاشة خارجية قياسها 5.5 إنشات، وكاميرا مدمجة أسفل الشاشة، ومستشعرًا لبصمات الأصابع Touch ID في الجانب، مع تصميم فائق النحافة يبلغ نحو 9 ملم فقط عند الطي، كما سيستخدم الجهاز مفصلًا معدنيًا سائلًا عالي التحمل، وفقًا لتسريبات سابقة.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن الهاتف سيُطرح بسعر يتراوح بين 2100 و 2300 دولار أمريكي، أي بسعر أعلى قليلًا من هاتف Galaxy Z Fold 7 الذي أعلنته سامسونج حديثًا.