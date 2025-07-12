ابتكار جديد.. “HMD Amped Buds” أول سماعات أذن لاسلكية تشحن هاتفك

في سوق تهيمن عليه حلول الطاقة المحمولة وتتنافس فيه شركات المنتجات الصوتية على تقديم أنقى تجربة استماع، تدخل شركة (HMD) بقوة لتقدم حلًا مبتكرًا يجمع بين العالمين، وهو: سماعات (HMD Amped Buds)، التي تُعدّ رفيقًا ذكيًا مصممًا لمواجهة تحديات الحياة اليومية في منطقة الشرق الأوسط، التي يمثل فيها الحركة المستمرة والقلق من نفاد البطارية هاجسًا للكثيرين.

ويكمن الابتكار في سماعات (HMD Amped Buds) في علبة الشحن الخاصة بها، إذ تُعدّ هذه السماعات الأولى من نوعها عالميًا التي تأتي مزودة بعلبة شحن لاسلكي عكسي مغناطيسي، مزودة ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 1600 ميلّي أمبير في الساعة، وهذه السعة لا تعني فقط عمرًا تشغيليًا طويلًا للسماعات نفسها، بل تحول العلبة إلى بنك طاقة (Power Bank) صغير قادر على منح هاتفك دفعة من الطاقة عند الحاجة.

ومن ثم؛ ستتيح لك هذه الميزة الثورية شحن هاتفك أثناء الاستمتاع بصوت عالي الجودة، مما يحل مشكلة نفاد البطارية الشائعة، وسواء كنت في زحام الرياض، أو تتنقل في دبي، أو تحافظ على اتصالك في الدوحة، فإن هذه السماعات مصممة لتواكب نمط حياتك النشط.

سماعات (HMD Amped Buds) تجمع بين التصميم الأنيق والمتانة العملية:

تتميز علبة السماعات بتصميم نحيف للغاية، إذ تأتي بسماكة قدرها 14 مم فقط، ووزن يبلغ 80 جرامًا، مما يجعلها سهلة الحمل في أي مكان. ومع حجمها الصغير، تحتوي على بطارية بسعة 1600 مللي أمبير، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف سعة معظم السماعات المنافسة.

ويمكن للعلبة شحن هاتف مثل iPhone 16 Pro بنسبة تصل إلى 20% لاسلكيًا، أو 24% عبر الشحن السلكي، كما تعمل بسلاسة تامة مع هاتف HMD Skyline.

ولم يضحي هذا التصميم العملي بالأناقة، إذ تتوفر سماعات (HMD Amped Buds) بثلاثة ألوان عصرية، وهي: الأسود، والأزرق الفيروزي، والوردي لتناسب أسلوبك الشخصي. كما أنها مصممة لتحمل الظروف القاسية، إذ تتمتع بمقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IPX4 للعلبة ومعيار IP54 للسماعات نفسها، مما يجعلها مثالية للتمارين الرياضية، والرحلات الصحراوية، وحتى العواصف الرملية المفاجئة.

تجربة صوتية غامرة ومكالمات واضحة:

لم تركز شركة (HMD) في ميزة الشحن اللاسلكي للهاتف فقط، بل أولت اهتمامًا كبيرًا لجودة الصوت، إذ تأتي سماعات (Amped Buds) مع:

محركات صوتية بحجم يبلغ 10 مم : لتقديم صوت نقي وواضح.

: لتقديم صوت نقي وواضح. تقنية إلغاء الضوضاء الهجينة (ANC + ENC) : تعمل هذه التقنية المتقدمة مع مصفوفة من ثلاثة ميكروفونات على عزل الضوضاء المحيطة بفعالية، مما يضمن تجربة استماع غامرة ومكالمات صوتية فائقة الوضوح حتى في البيئات الصاخبة.

: تعمل هذه التقنية المتقدمة مع مصفوفة من ثلاثة ميكروفونات على عزل الضوضاء المحيطة بفعالية، مما يضمن تجربة استماع غامرة ومكالمات صوتية فائقة الوضوح حتى في البيئات الصاخبة. تعزيز ديناميكي لصوت الـ Bass: تعمل هذه الميزة على تضخيم الترددات المنخفضة لتقديم تجربة صوتية كاملة ومتوازنة، مما يثري تجربتك الموسيقية.

تعمل هذه الميزة على تضخيم الترددات المنخفضة لتقديم تجربة صوتية كاملة ومتوازنة، مما يثري تجربتك الموسيقية. معادل صوت (EQ) قابل للتخصيص: تتيح لك هذه الميزة تعديل إعدادات الصوت لتناسب تفضيلاتك الشخصية، وتتوفر هذه الميزة عبر تطبيق (Amped Buds) المتوفر عبر نظامي أندرويد و iOS.

لذلك ستضمن سماعات (Amped Buds) تجربة صوتية نقية وغامرة، فسواء كنت تجري مكالمة هاتفية في بيئة صاخبة أو تستمتع إلى موسيقاك المفضلة، فإنك ستحصل على وضوح صوتي لا مثيل له.

عمر بطارية مذهل وميزات اتصال ذكية:

توفر كل سماعة من سماعات (HMD Amped Buds)، ما يصل إلى 8 ساعات من الاستخدام (دون تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء)، بينما يرتفع إجمالي وقت التشغيل إلى 95 ساعة عند استخدام طاقة علبة الشحن.

ولتسهيل تجربة الاستخدام، تدعم السماعات ميزة (Google Fast Pair) للاقتران السريع مع أجهزة أندرويد، بالإضافة إلى ميزة الاتصال المزدوج (Multipoint Pairing)، التي تسمح بالتبديل السلس بين جهازين متصلين في آن واحد، مثل الهاتف والحاسوب المحمول.

التوفر في الشرق الأوسط والسعر:

أطلقت شركة (HMD) سماعات (Amped Buds) في الإمارات والسعودية وقطر وأسواق الخليج الأخرى في مطلع شهر يوليو 2025، وستُعرض السماعات في المتاجر المحلية والمنصات الإلكترونية بجميع ألوانها الثلاثة بسعر يبلغ 599 ريالًا سعوديًا.

الخلاصة:

تُعدّ سماعات (HMD Amped Buds) إضافة قوية ومبتكرة لسوق الملحقات الصوتية، فبفضل ميزة الشحن اللاسلكي العكسي الفريدة، وعمر البطارية الطويل، وجودة الصوت الممتازة، والتصميم المتين والأنيق، تقدم هذه السماعات حلًا شاملًا لاحتياجات المستخدمين في المنطقة الذين يبحثون عن تقنية عملية وذكية تواكب نمط حياتهم المتسارع، إنها أكثر من مجرد سماعات، بل هي جهاز متعدد المهام مصمم ليكون شريكًا موثوقًا في حياتك اليومية المزدحمة.