أبرز الفروق بين ساعتي سامسونج Galaxy Watch 8 و Watch 8 Classic

كشفت سامسونج آخرًا عن أحدث الإصدارات في سلسلة ساعاتها الذكية، فقد كشفت عن ساعتي Galaxy Watch 8 و Galaxy Watch 8 Classic.

تظهر بعض الفروق الواضحة بين الإصدارين في التصميم، مثل وجود الإطار الدوّار في ساعة Galaxy Watch 8 Classic، كما توجد العديد من الفروقات الأخرى الدقيقة التي تؤثر في قرارك عند اختيار إحدى الساعتين.

فإذا كنت تفكر في شراء واحدة من أحدث الساعات الذكية من سامسونج، ستساعدك المقارنة التالية بين ساعتي Galaxy Watch 8 و Galaxy Watch 8 Classic في اتخاذ القرار النهائي.

تصميم كلاسيكي وإطار دوّار في Galaxy Watch 8 Classic

تأتي كلتا الساعتين بتصميم جديد يُعرف باسم “تصميم الوسادة”، وهو مزيج بين الشكل الدائري والمربع ومستوحى من تصميم Galaxy Watch Ultra. ويساهم هذا التصميم في توحيد الهوية البصرية لمجموعة الساعات الذكية الحديثة للشركة، كما تؤكد سامسونج أنه يمنح راحة أكبر عند ارتداء الساعة.

تُعد Galaxy Watch 8 Classic نسخة مُحدثة من ساعة Watch 6 Classic، وتحتفظ بالإطار الدوّار الذي يتيح التنقل بين التطبيقات دون الحاجة إلى لمس الشاشة، مما يسمح برؤية أوضح للمحتوى دون أن تحجب الأصابع جزءًا من الشاشة. كما أنها تأتي بتصميم كلاسيكي يشبه الساعات التقليدية، مع تفاصيل دقيقة وأزرار على يمين الشاشة.

وأما Galaxy Watch 8 العادية فتأتي بتصميم أنيق وبسيط، مع حافات فائقة النحافة وشاشة تبدو كأنها تطفو على قاعدة معدنية. وتتوفر باللونين الأسود والفضي، وأما النسخة الكلاسيكية فتتوفر باللونين الأسود والأبيض، وكلا الطرازين يدعمان معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، ومعيار 5ATM لمقاومة الماء.

ساعة Galaxy Watch 8 أنحف وتتوفر بمقاسات أكثر من الطراز الكلاسيكي

مع أن تصميم Watch 8 Classic جذاب لمحبي الساعات الفخمة، فإن حجمها كبير نسبيًا، إذ تأتي بقياس قدره 46 ملم وتضم شاشة AMOLED بحجم يبلغ 1.34 بوصة، وهو المقاس الوحيد المتوفر.

وأما Galaxy Watch 8 فهي متوفرة بمقاسين، هما: 40 ملم و 44 ملم، مع شاشات بحجم يبلغ 1.34 بوصة و1.47 بوصة على التوالي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأصحاب المعاصم الصغيرة.

كما تُعد Watch 8 أنحف ساعة ذكية من ساعات سامسونج Galaxy حتى الآن؛ إذ يبلغ سُمكها 8.6 ملم فقط، مقارنة بسُمك يبلغ 10.6 ملم في Watch 8 Classic، وهي أيضًا أخف وزنًا؛ إذ يبلغ وزن الطراز الصغير الحجم 30 غرامًا والطراز الكبير 34 غرامًا مقابل 63.5 غرامًا للطراز الكلاسيكي.

Watch 8 Classic تحتوي على بطارية أكبر وسعة تخزين أعلى من الطراز العادي

تحتوي Watch 8 Classic على بطارية بسعة تبلغ 445 ميلي أمبير في الساعة، مقارنة بسعة قدرها 325 ميلي أمبير في الساعة في الإصدار الذي يبلغ مقاسه 40 ملم، و 435 ميلي أمبير في الساعة في الإصدار الذي يبلغ مقاسه 44 ملم من طراز Watch 8.

كما تتميز Watch 8 Classic بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت، وهي مطابقة لسعة التخزين في ساعة Watch Ultra، مما يتيح تثبيت عدد كبير من التطبيقات، وتخزين مجموعة كبيرة من المقاطع الصوتية التي يمكن الاستماع إليها في أثناء ممارسة التمارين الرياضية في الخارج دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف.

في المقابل، ما تزال Watch 8 تحتفظ بسعة تخزين قدرها 32 جيجابايت كما في الجيل السابق.

كلتا الساعتين تعملان بنظام Wear OS 6 وواجهة One UI 8

تعمل كلتا الساعتين بنظام Wear OS 6 من جوجل مع واجهة One UI 8 من سامسونج، وتدعمان التطبيقات الخارجية من Google Play، مع نظام الإشعارات المحسّن، ووجوه ساعات قابلة للتخصيص، وغيرها من المزايا.

وتُعد الساعتان من أولى الأجهزة التي تدعم المساعد الذكي Google Gemini بدلًا من Google Assistant، مما يقدّم تجربة أكثر ذكاءً. ويمكن استخدام Gemini لإجراء استفسارات عامة أو طلب تنفيذ مهام معينة مثل: إنشاء مواعيد أو تتبع التمارين. وتتضمن الساعات أيضًا مزايا جديدة، مثل: شريط “Now Bar” الذي يقدّم معلومات فورية وطرق تحكم سريعة.

مزية تتبع مضادات الأكسدة في الساعتين

طرحت سامسونج مزية جديدة في الساعتين تُسمى مؤشر مضادات الأكسدة (Antioxidant Index)، وهي مزية تعتمد على مستشعر BioActive الذي يقيس معدل نبض القلب وتشبع الأكسجين وغيرها من المؤشرات، ويمكنك وضع الإبهام على المستشعر لمدة قدرها 5 ثوانٍ للحصول على قراءة لمستويات الكاروتينويدات (Carotenoids) في جسمك.

تشير هذه القراءة إلى كون مستويات مضادات الأكسدة لديك منخفضة أو مرتفعة، وإذا كانت منخفضة، توفر الساعة إرشادات لتحسينها مثل تناول الفواكه والخضروات.

السعر

ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 متاحة حاليًا للطلب الأولي من متجر سامسونج الإلكتروني، بسعر يبدأ من 349 دولارًا، وستُطلق رسميًا في 25 يوليو.

وأما ساعة Galaxy Watch 8 Classic فهي متاحة أيضًا للطلب الأولي بسعر يبدأ من 499 دولارًا، وستُطلق رسميًا في 25 يوليو.

أيهما تختار؟

تعد ساعتا سامسونج Galaxy Watch 8 و Watch 8 Classic من أبرز الساعات الذكية، وتوفران تجربة متقاربة في كثير من الجوانب، فكلتا الساعتين مزودتان بالمستشعرات نفسها، وتعملان بنظام التشغيل ذاته، وتحتويان على شاشات عالية الجودة.

لكن يكمن الفرق الأساسي في التصميم والبنية؛ إذ تأتي Watch 8 Classic بطابع كلاسيكي مع الإطار الدوّار المميز، وأما تصميم Watch 8 فيتميز بالبساطة والحداثة.

من ناحية أخرى تُعد Watch 8 Classic كبيرة الحجم نسبيًا (47 ملم)، وهي مناسبة للرجال أكثر من النساء، وأما Watch 8 فتتوفر بقياسين هما 40 ملم و 44 ملم؛ مما يعني أنها مناسبة لمن يفضلون الساعات الصغيرة.