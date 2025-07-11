جوجل تُحدث أداة Woolaroo لإحياء اللغات المُهددة بالاندثار

كشفت جوجل عن إصدار جديد من أداة الذكاء الاصطناعي التجريبية Woolaroo، التي تهدف إلى إحياء اللغات الأصلية المهددة بالاندثار حول العالم.

وتدعم النسخة المحدثة الآن 30 لغة مهددة بالزوال تنتمي إلى مجتمعات متنوعة عالميًا، مع توظيف نموذج Gemini لتقديم سياقات لغوية أعمق وأكثر دقة.

وأُطلقت أداة Woolaroo لأول مرة عام 2021 ضمن مشروع Google Arts & Culture، وكانت تدعم حينها عشر لغات فقط. وأما التحديث الأخير، فقد أضاف عشر لغات إفريقية جديدة، إلى جانب لغات من البرازيل والمكسيك وتركيا واسكتلندا، مما يوسّع نطاقها الجغرافي والثقافي.

ومن اللغات الجديدة التي أصبحت متاحة في الأداة لغة الإيبيبيو التي يتحدث بها شعب إيبيبيو-إفيك جنوب نيجيريا، واللغة الغيلية الأسكتلندية، ولغة بوتاواتومي، وهي لغة سكان قبيلة بوتاواتومي الأصليين المنتشرين في الولايات المتحدة وكندا.

وأشارت جوجل في منشور رسمي إلى أن نحو 40% من اللغات المحكية عالميًا، أي نحو 3,000 لغة من أصل 7,000 لغة، مهددة بالاندثار، مؤكدة أن أداة Woolaroo تهدف إلى تسليط الضوء على الجهود الثقافية والعلمية المبذولة للحفاظ على هذه اللغات.

ويمكن استخدام الأداة عبر متصفح الهاتف أو من خلال تطبيق Google Arts & Culture، إذ تتيح للمستخدم توجيه الكاميرا نحو أشياء من محيطه لتصويرها واكتشاف أسمائها باللغة الأصلية المختارة. كما يمكن رفع صور محفوظة في الجهاز أو استخدام نسخة المتصفح.

وتعمل الأداة على تمييز العناصر الموجودة في الصورة وتوفير ترجمتها بلغات متعددة، مع إمكانية الاستماع إلى النطق الصحيح للكلمات من خلال زر صوتي. كما تتيح استخدام صور السيلفي لتحديد مفردات لأجزاء الوجه مثل الجبهة، والابتسامة، والحاجبين، وغيرها.

وتعتمد Woolaroo على تقنيات Gemini وخدمة الترجمة Google Translate وخدمة Cloud Vision لتعرف الأشياء في الصور وتوليد جمل توضيحية، في حين جُمعت الترجمات بالتعاون مع باحثين لغويين وشركاء ثقافيين محليين.

يُذكر أن جوجل عملت مع منظمة اليونسكو في هذا المشروع، التي أعلنت المدة الممتدة بين 2022 و 2032 “عقدًا دوليًا للغات الشعوب الأصلية”، في إطار جهودها لحماية التنوع اللغوي عالميًا.