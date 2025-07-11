جوجل تطلق أداة Flow وميزة تحويل الصور إلى فيديو في الدول العربية

أعلنت جوجل إتاحة ميزة “تحويل الصور إلى مقاطع فيديو” عبر روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ميزة تتيح للمستخدمين تحويل صورهم المفضلة إلى مقاطع فيديو متحركة مدتها 8 ثوانٍ، مع إمكانية إضافة الصوت والمؤثرات السمعية.

وتتوفر هذه الميزة الجديدة لمشتركي خطتي Google AI Ultra و Pro، بدءًا من اليوم، في مختلف أنحاء المنطقة. ويأتي ذلك ضمن جهود جوجل لتوفير أدواتها الإبداعية المتقدمة لمجتمع صناع المحتوى والفنانين المحليين.

ويكفي لاستخدام الميزة اختيار “مقاطع الفيديو” من قائمة الأدوات في خانة الإدخال، ثم رفع صورة ثابتة وإضافة وصف نصي إلى المشهد المطلوب، مع إمكانية تحديد التعليمات الصوتية. وبعدها، يُنشئ Gemini مقطع فيديو متكاملًا يتضمن حركة بصرية وصوتًا متزامنًا. وتوفر الأداة مرونة كبيرة للمبدعين لتحريك العناصر اليومية، أو إضفاء الحيوية على الرسومات واللوحات، أو محاكاة مشاهد الطبيعة.

وفي السياق ذاته، أعلنت جوجل إطلاق أداة Flow في المنطقة، والمتوفرة أيضًا باللغة العربية. وتعد Flow أول أداة لصناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي صُممت بنحو خاص للاستفادة من النماذج المتقدمة مثل Veo و Imagen و Gemini، وتتيح للمستخدمين إنتاج مشاهد سينمائية احترافية بسهولة ومرونة.

وتشمل أداة Flow مزايا احترافية مثل التحكم في الكاميرا لضبط الحركة وزوايا التصوير، ومُحرر المشاهد (Scenebuilder) لتحرير المشاهد بسلاسة أو تمديدها بشكل متسق من ناحية الحركة والشخصيات، بالإضافة إلى إدارة المحتوى لتسهيل تنظيم العناصر والإرشادات المستخدمة في كل مشروع.

ووفقًا لما ذكرته جوجل في بيانها الرسمي، فقد سجلت منصتا Gemini و Flow أكثر من 40 مليون فيديو مُنشأ بنموذج Veo 3 خلال الأسابيع السبعة الماضية فقط، مما يعكس الإقبال الكبير على الأدوات الإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتحرص جوجل على أن تتضمن كافة مقاطع الفيديو المُنتجة علامة مائية مرئية تشير إلى أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توقيع رقمي غير مرئي باستخدام تقنية SynthID.

ويمكن للمستخدمين في الدول العربية الآن تجربة هذه الأدوات من خلال الاشتراك في خطة Google AI Pro أو Ultra.