هاتف Galaxy Z Fold 7 الجديد من سامسونج.. المواصفات والسعر 

أعلنت سامسونج رسميًا هاتف Galaxy Z Fold 7 القابل للطي خلال حدث Galaxy Unpacked الذي أقيم أمس في نيويورك. ويُعد هذا الهاتف الأرفع والأخف وزنًا على الإطلاق من سامسونج؛ إذ يبلغ سُمكه 8.9 ملم عند طيه، و 4.2 ملم فقط عند فتحه، وهو أخف وزنًا من Galaxy S25 Ultra ويضم شاشة داخلية أكبر من الجيل السابق، ويبدو أكثر عصرية منه بفضل النحافة العالية والتعديلات في التصميم.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy من كوالكوم الذي يتميز بالقوة العالية. وللمرة الأولى، يأتي هاتف قابل للطي مع كاميرا رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل. كما يأتي مزودًا بالعديد من مزايا الذكاء الاصطناعي المتطورة المدمجة في واجهة One UI 8.

إليك المزيد من التفاصيل عن مواصفات Galaxy Z Fold 7 القابل للطي الجديد من سامسونج:

التصميم

يتميز Galaxy Z Fold 7 بتصميم مُحسن، وهو أنحف من جميع الطرز السابقة، ويزن الهاتف 215 غرامًا فقط، أي أقل من وزن S25 Ultra، مما يجعله مميزا في سوق الهواتف القابلة للطي.

أعادت سامسونج تصميم المفصل FlexHinge ليصبح أخف وأرفع، ولتقليل التجعد الظاهر على الشاشة وتحسين المتانة. ويأتي الهاتف مع إطار مصنوع من الألمنيوم، ويتوفر بأربعة ألوان، هي:

الأزرق (Blue Shadow).

الفضي (Silver Shadow).

الأسود الداكن (Jet-black) – حصري على موقع سامسونج.

الأخضر (Mint) – حصري على موقع سامسونج.

الشاشة

يضم Galaxy Z Fold 7 شاشة خارجية من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.5 بوصات، وتأتي محمية بزجاج من نوع Gorilla Glass Ceramic 2 الجديد، الذي يتميز بمقاومة عالية للخدوش والتشققات.

وأما الشاشة الداخلية الرئيسية فهي من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X، وتأتي بقياس قدره 8 بوصات، وتتميز بألوان نابضة وتباين عال، وتدعم مزية Vision Booster ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويصل سطوعها إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

أصبحت الشاشة الداخلية أكثر مقاومة للخدوش الصغيرة مقارنة بالأجيال السابقة، كما أصبح الخط (الطية) في المنتصف أقل وضوحًا.

الكاميرا

يأتي نظام التصوير في هاتف Galaxy Z Fold 7 بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ F1.7، وتدعم التركيز التلقائي، والتثبيت البصري.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم التركيز التلقائي، وزاوية تصوير تبلغ 120 درجة.

العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم التركيز التلقائي، والتثبيت البصري، كما تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x.

الكاميرا الأمامية الداخلية: تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F2.2.

الكاميرا الأمامية الخارجية: تبلغ دقتها 10 ميجابكسل، وتأتي بفتحة عدسة تبلغ F2.2.

شهدت الكاميرا الخلفية ترقية كبيرة في الدقة لتصل إلى 200 ميجابكسل بدلًا من 50 ميجابكسل في الطراز السابق، وهي نفس دقة العدسة الرئيسية في Galaxy S25 Ultra؛ مما يُحدث تحسينًا كبيرًا في جودة الصور التي يلتقطها الهاتف القابل للطي الجديد.

وبحسب سامسونج، فإن العدسة الجديدة الفائقة الاتساع توفر تفاصيل أكثر بمعدل 4 مرات، وتنتج صورًا أكثر سطوعًا بنسبة 44% مقارنة بالجيل السابق.

يتضمن الهاتف محرك ProVisual الجديد الذي يُعالج الصور بنحو أسرع، ويدعم مزية Night Video مع تقنية اكتشاف الحركة الذكية لتقليل التشويش في أثناء تصوير مقاطع الفيديو في الإضاءة المنخفضة.

يدعم الهاتف أيضًا مجموعة من مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبفضل الشاشة الداخلية الكبيرة في هاتف Fold ستكون تجربة تعديل الصور مميزة خاصة لمحبي التصوير.

المعالج ونظام التشغيل

يعمل هاتف Galaxy Z Fold 7 بمعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy المصمم خصوصًا لهواتف سامسونج الرائدة، ويُقدّم أداءً مُحسنًا بنسبة 41% في وحدة المعالجة العصبية (NPU)، وبنسبة 38% في وحدة المعالجة المركزية (CPU)، وبنسبة 26% في وحدة معالجة الرسومات (GPU).

يأتي الهاتف مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى تيرابايت واحد، وذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، و16 جيجابايت حصرًا للإصدار الذي يأتي مع ذاكرة تخزين بسعة تبلغ تيرابايت واحد.

يعمل Galaxy Z Fold 7 بنظام أندرويد 16 مع واجهة One UI 8 الجديدة التي توفر مزايا ذكاء اصطناعي متعددة مخصصة لتحسين تجربة استخدام الشاشة الكبيرة. ومن أبرز هذه المزايا:

Gemini Live: وهو بمنزلة مساعد شخصي يمكنه فهم ما تراه على الشاشة، ويُمكنك مشاركة الشاشة أو الكاميرا معه للحصول على إجابات فورية.

Circle to Search: لتسهيل البحث عبر الإنترنت.

Flex Mode: يحوّل الهاتف إلى حاسوب شخصي صغير عند طيه جزئيًا، وهو مناسب لمكالمات الفيديو أو مشاهدة المحتوى.

Samsung DeX: يُحوّل تجربة استخدام الهاتف إلى تجربة قريبة من استخدام سطح المكتب عند توصيله بشاشة خارجية، مع إظهار شريط مهام ونوافذ قابلة للتحريك.

البطارية والشحن

يحتوي هاتف Galaxy Z Fold 7 على بطارية تأتي بالسعر نفسها الخاصة ببطارية طراز Z Fold 6، وتبلغ 4,400 ميلي أمبير في الساعة، ويمكن أن يستمر الهاتف بالعمل حتى 12 ساعة من تصفح الإنترنت.

وفيما يتعلق بالشحن، يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بسرعة تبلغ 15 واطًا، والشحن العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

السعر وتاريخ إصدار

هاتف Galaxy Z Fold 7 متاح الآن للطلب الأولي، بسعر قدره 7699 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت. ومن المقرر أن يتوفر في الأسواق بدءًا من 25 يوليو.

المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7 الجديد:

Galaxy Z Fold 7 المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 8 Elite ). الشاشة الشاشة الرئيسية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 8 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.5 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأزرق، والفضي، والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 16. الوزن 215 جرامًا. السعر 7699 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت.