“نيو للفضاء” السعودية تستحوذ على “UP42” لتعزيز ريادتها في خدمات مراقبة الأرض

أعلنت مجموعة (نيو للفضاء) Neo Space Group السعودية، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمزود الرائد لخدمات الفضاء في المملكة، اليوم، إتمام عملية الاستحواذ المعلنة سابقًا، على شركة (UP42).

وتُعدّ (UP42) منصة رائدة في مجال مراقبة الأرض (EO)، وكانت مملوكة سابقًا لشركة (إيرباص للدفاع والفضاء)، وبعد الإعلان الأولي في ديسمبر 2024، أصبحت (UP42) الآن جزءًا رسميًا من منظومة مجموعة (نيو للفضاء).

يُعزز هذا الاستحواذ الإستراتيجي بنحو كبير قدرات كل من مجموعة (نيو للفضاء) و(UP42)، مما يمهد الطريق لنمو وابتكار غير مسبوقين في قطاع مراقبة الأرض.

ستحقق مجموعة (نيو للفضاء) عدة مكاسب إستراتيجية من هذه الصفقة، تشمل:

وفي المقابل، تُمكّن هذه الصفقة شركة (UP42) من تسريع نموها الدولي ودفع الابتكار الجغرافي المكاني على نطاق عالمي، مما يؤهلها لتقديم خدمات أقوى لقاعدة عملائها السريعة النمو وتوسيع نطاق المنصة لشركائها. ومن ثم؛ يُشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة نحو تعزيز الريادة السعودية في قطاع الفضاء وخدمات مراقبة الأرض على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقد أكد مارتين بلانكن، الرئيس التنفيذي لمجموعة (نيو للفضاء)، أن هذا الاستحواذ يمثل لحظة محورية تعزز مكانة المجموعة بصفتها من الرواد في مجال الجغرافيا المكانية.

وأضاف بلانكن: “نحن ملتزمون معًا بدفع هذا القطاع إلى الأمام، وتقديم حلول فعالة تدعم الأعمال وتخدم الصناعات الحيوية في السعودية وفي جميع أنحاء العالم”.

