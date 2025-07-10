“نيو للفضاء” السعودية تستحوذ على “UP42” لتعزيز ريادتها في خدمات مراقبة الأرض

أعلنت مجموعة (نيو للفضاء) Neo Space Group السعودية، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمزود الرائد لخدمات الفضاء في المملكة، اليوم، إتمام عملية الاستحواذ المعلنة سابقًا، على شركة (UP42).

وتُعدّ (UP42) منصة رائدة في مجال مراقبة الأرض (EO)، وكانت مملوكة سابقًا لشركة (إيرباص للدفاع والفضاء)، وبعد الإعلان الأولي في ديسمبر 2024، أصبحت (UP42) الآن جزءًا رسميًا من منظومة مجموعة (نيو للفضاء).

تعزيز القدرات الإستراتيجية والنمو العالمي:

يُعزز هذا الاستحواذ الإستراتيجي بنحو كبير قدرات كل من مجموعة (نيو للفضاء) و(UP42)، مما يمهد الطريق لنمو وابتكار غير مسبوقين في قطاع مراقبة الأرض.

مكاسب إستراتيجية لمجموعة (نيو للفضاء):

ستحقق مجموعة (نيو للفضاء) عدة مكاسب إستراتيجية من هذه الصفقة، تشمل:

توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق: تُصبح المجموعة قادرة على الوصول إلى أسواق واسعة بفضل وجود (UP42) وخبرتها.

تُصبح المجموعة قادرة على الوصول إلى أسواق واسعة بفضل وجود (UP42) وخبرتها. تعميق الخبرة التكنولوجية: تستفيد (نيو للفضاء) من الخبرة التكنولوجية المتقدمة لشركة (UP42) في مجال مراقبة الأرض.

تستفيد (نيو للفضاء) من الخبرة التكنولوجية المتقدمة لشركة (UP42) في مجال مراقبة الأرض. الحصول على أصول جغرافية مكانية واسعة: تكتسب المجموعة إمكانية الوصول إلى مجموعة أصول وبيانات جغرافية مكانية أكبر وأكثر تنوعًا.

وفي المقابل، تُمكّن هذه الصفقة شركة (UP42) من تسريع نموها الدولي ودفع الابتكار الجغرافي المكاني على نطاق عالمي، مما يؤهلها لتقديم خدمات أقوى لقاعدة عملائها السريعة النمو وتوسيع نطاق المنصة لشركائها. ومن ثم؛ يُشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة نحو تعزيز الريادة السعودية في قطاع الفضاء وخدمات مراقبة الأرض على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقد أكد مارتين بلانكن، الرئيس التنفيذي لمجموعة (نيو للفضاء)، أن هذا الاستحواذ يمثل لحظة محورية تعزز مكانة المجموعة بصفتها من الرواد في مجال الجغرافيا المكانية.

وأضاف بلانكن: “نحن ملتزمون معًا بدفع هذا القطاع إلى الأمام، وتقديم حلول فعالة تدعم الأعمال وتخدم الصناعات الحيوية في السعودية وفي جميع أنحاء العالم”.

التزام متواصل بالعملاء والشراكات:

يظل تفاني (UP42) تجاه عملائها وشركائها أمرًا بالغ الأهمية، وأكد شون وايد، الرئيس التنفيذي لشركة (UP42)، أن هذا الاندماج يمثل فصلًا جديدًا ومثيرًا للشركة.

وأضاف: “بصفتنا الآن ركيزة أساسية في فريق مجموعة نيو للفضاء، فإننا نعزز التزامنا بالاستمرارية وتوسيع نطاق الوصول لشركائنا الكرام ومنتجاتهم الجغرافية المكانية. كما ستستمر خدماتنا الحالية وتفانينا لعملائنا دون تغيير”. مشيرًا إلى أن هذا الاندماج يهدف إلى دفع مهمة (UP42) نحو تبسيط الوصول إلى بيانات مراقبة الأرض وإدارتها على نطاق واسع، مما يساعد العملاء على حل المشكلات المعقدة في العالم الحقيقي وإحداث تأثير عالمي إيجابي.

دعم رؤية السعودية 2030:

يدعم هذا الاستحواذ بنحو مباشر أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى:

تعزيز البنية التحتية الفضائية الوطنية.

توطين القدرات التقنية العالية.

تعزيز اقتصاد فضائي تجاري مزدهر.

الخلاصة:

يمثل استحواذ مجموعة (نيو للفضاء) على شركة (UP42) خطوة إستراتيجية جريئة تعزز مكانة المملكة العربية السعودية كلاعب رئيسي في قطاع الفضاء التجاري والجغرافيا المكانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إذ إن هذا الاندماج سيوسع من قدرات كلا الطرفين، كما سيسهم بنحو مباشر في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومبتكر يعتمد على التقنيات المتقدمة.