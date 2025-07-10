السعودية تقود مبادرات عالمية لسد فجوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التنمية الرقمية

أكد معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن المملكة العربية السعودية تواصل ريادتها العالمية من خلال مجموعة من المبادرات النوعية، التي تهدف إلى مساعدة العالم في سد الفجوات في مجالات الحوسبة، والبيانات، والخوارزميات، بما يسهم في خدمة الإنسانية وتقدم المجتمعات، وذلك بدعم وتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقد جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه في احتفال الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في جنيف، بمناسبة مرور 160 عامًا على تأسيسه، بحضور قادة الدول وصناع القرار وشخصيات تقنية دولية بارزة.

دعوة للتعاون العالمي لمعالجة فجوات الذكاء الاصطناعي:

نوه معالي المهندس السواحه بأن العالم يقف على أعتاب مرحلة فارقة مع تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الفجوات القائمة في الحوسبة، والبيانات، والخوارزميات، تستدعي استجابة جماعية وفورية. وأكد معاليه التزام المملكة بمواصلة جهودها وبناء شراكات دولية لمعالجة هذه الفجوات، وتحقيق شمولية رقمية تشمل الجميع دون استثناء.

السواحه في احتفال الاتحاد الدولي للاتصالات: بدعم وتمكين سمو ولي العهد المملكة قدمت للعالم مجموعة من المبادرات لتشكيل عصر الذكاء الاصطناعي ألقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، كلمة المملكة في احتفال الاتحاد الدولي للاتصالات ITU في جنيف،… pic.twitter.com/DXBrabtiHz — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) July 9, 2025

وشدد السواحه على أن السنوات القادمة ستكون حاسمة في تشكيل المستقبل، وأن التعاون هو السبيل الوحيد لتجنب فجوة جديدة بين المجتمعات والدول، بهدف بناء عالم أكثر توازنًا، تسخر فيه التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية الشاملة.

اجتماعات رفيعة المستوى لتعزيز الدور العالمي للسعودية:

ضمن زيارته الرسمية إلى سويسرا، عقد معالي المهندس السواحه، سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى، بهدف تعزيز دور المملكة العالمي في الشمولية بعصر الذكاء الاصطناعي، والابتكار، وتنمية الاقتصاد الرقمي.

وشملت الاجتماعات، لقاءً مع دورين بوجدان، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وقد ناقش الطرفان خلال اللقاء شراكة المملكة الممتدة مع الاتحاد لأكثر من 76 عامًا.

تعزيزًا لدور المملكة العالمي في الشمولية بعصر الذكاء الاصطناعي، اجتمع معالي عبدالله السواحه @aalswaha في جنيف بمعالي أمين عام @ITU السيدة دورين بوغدان. ناقش اللقاء شراكة المملكة الممتدة مع الاتحاد لأكثر من 76 عامًا، ومبادراتها النوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 🇸🇦🌍#WSIS pic.twitter.com/07jCz45KSK — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) July 9, 2025

كما ركزت المباحثات في المبادرات النوعية التي تقوم بها السعودية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستقبل الاقتصاد الرقمي، وتهدف هذه المبادرات إلى تمكين البنية التحتية العالمية للاتصالات وتسريع التقدم في المبادرات التقنية الدولية لخدمة الإنسانية على مستوى العالم، ويؤكد هذا التعاون التزام السعودية بتعزيز الربط الرقمي والابتكار لدعم التنمية الشاملة.

كما اجتمع معاليه مع سيد علي زروقي، وزير البريد والاتصالات في الجزائر، وناقش الطرفان فرص توسيع الشراكة في مجالات الحوكمة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية.

وناقش معاليه مع دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، فرص تمكين الابتكار المستدام وتعزيز حماية الملكية الفكرية في بيئة التقنيات الحديثة، كما بحث الطرفان توسيع الشراكة في مبادرات نقل التقنية وتطوير السياسات الداعمة للابتكار، ويؤكد هذا التفاعل التزام السعودية بضمان بيئة مواتية للإبداع التقني.

معالي رئيس مجلس الإدارة @aalswaha يجتمع في جنيف مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) السيد دارين تانغ، لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية في دعم منظومة الابتكار وتمكين المبدعين والعلماء من تحويل أفكارهم إلى أصول معرفية ذات قيمة اقتصادية واجتماعيه. #WSIS pic.twitter.com/EGdkwhCND6 — هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (@SaudiRDI) July 9, 2025

بالإضافة إلى ذلك، اجتمع معاليه مع ريبيكا غرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وتناولت المناقشات تعزيز التنمية الرقمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي لبناء مستقبل رقمي قائم على التقنية والابتكار، وقد سلطت هذه المباحثات الضوء على حرص المملكة على الاستفادة من التحول الرقمي لتحقيق التنمية الشاملة.

الخلاصة:

تؤكد هذه الجهود الدبلوماسية والمبادرات الاستباقية التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بقيادة التنمية الرقمية العالمية، فمن خلال معالجة فجوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشمولية الرقمية عبر التعاون الدولي، تسعى المملكة إلى بناء مستقبل رقمي أكثر توازنًا وازدهارًا يخدم الإنسانية جمعاء، بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة في أن تكون قوة مؤثرة على الساحة الدولية.