ChatGPT يختبر ميزة غامضة للمساعدة في الدراسة

بدأ عدد من مشتركي ChatGPT ملاحظة ظهور أداة جديدة ضمن قائمة الأدوات المتاحة تحمل اسم “المذاكرة معًا Study Together”، في خطوة تُشير إلى توجه OpenAI نحو تعزيز استخدام المنصة في مجال التعليم بطريقة أكثر تفاعلية.

وبحسب التجارب الأولية، فإن هذه الميزة لا تقدم إجابات مباشرة كالمعتاد، بل تعتمد على توجيه الأسئلة للمستخدم ودفعه إلى الإجابة، على غرار أسلوب التعلم النشط، مما يجعلها أقرب إلى دور المعلم أو الشريك الدراسي، لا مجرد أداة للإجابات السريعة.

ورجح بعض المستخدمين أن الميزة قد تدعم لاحقًا انضمام أكثر من مستخدم في جلسة جماعية للدراسة، لكنها ما زالت في مراحلها التجريبية.

ولم تعلن OpenAI رسميًا توفر ميزة “الدراسة معًا Study Together” أو إذا كانت ستُتاح لكافة المستخدمين أو فقط لمشتركي الخطط المأجورة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبح فيه ChatGPT أداة شائعة في الأوساط التعليمية، إذ يستخدمه المعلمون لإعداد الدروس، في حين يعتمد عليه الطلاب كوسيلة للمذاكرة أو أحيانًا لكتابة المهام نيابةً عنهم، مما أثار جدلًا حول تأثيره في التعليم الأكاديمي.

وقد تعد تلك الميزة ردًا من OpenAI على مبادرة جوجل التعليمية “LearnLM” التي تهدف أيضًا إلى جعل الذكاء الاصطناعي أكثر فاعلية في عملية التعلم والدراسة. ويعكس هذا الاتجاه المتزايد تنافسًا جديدًا بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي على مستقبل التعليم الذكي.

ويُحتمل أن تكون هذه الميزة الجديدة محاولة لتوجيه استخدام الذكاء الاصطناعي نحو الممارسات التعليمية الإيجابية، وتقليل فرص استخدامه في الغش أو التحايل.