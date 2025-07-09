مؤسس تويتر يُطلق تطبيق “Bitchat” للتراسل عبر بلوتوث دون إنترنت

أطلق جاك دورسي، المؤسس المشارك لتويتر، إكس حاليًا، تطبيق مراسلة جديدًا يُدعى Bitchat، وهو تطبيق يعتمد بالكامل على تقنية البلوتوث للتواصل بين الأجهزة دون الحاجة إلى الإنترنت أو الشبكات الخلوية.

ويعتمد التطبيق على تقنية البلوتوث المنخفض الطاقة Bluetooth Low Energy ضمن شبكات مِشبكية (Mesh Networks) لإرسال رسائل مشفرة مباشرة بين الأجهزة القريبة، مما يوفر وسيلة اتصال آمنة، ومقاومة لتعطل البنى التحتية المركزية.

وقال دورسي في منشور له عبر حسابه في منصة GitHub: “إن Bitchat يلبّي الحاجة إلى وسيلة تواصل خاصة ومرنة لا تعتمد على البنية التحتية المركزية. ومن خلال استخدام الشبكات المِشبكية المنخفضة الطاقة عبر البلوتوث، يتيح التطبيق التواصل المباشر بين الأشخاص ضمن النطاق الجغرافي القريب، مع إمكانية تمديد نطاق الإرسال من خلال ميزة إعادة توجيه الرسائل تلقائيًا”.

ويُظهر التطبيق في صوره الأولية، التي نشرها دورسي، أنه لا يعتمد على إنشاء حسابات أو خوادم مركزية أو جمع بيانات المستخدمين، بل يقدّم مزايا خصوصية متقدمة؛ مثل القنوات المحمية بكلمة مرور، ووضع خاص يُسمى “Panic Mode”، يمكّن المستخدم من حذف كافة البيانات فورًا بمجرد النقر ثلاث مرات على الشعار.

ويُقارن “Bitchat” بتطبيقات مراسلة مماثلة عبر البلوتوث مثل Bridgefy، وهي تطبيقات تُستخدم عادةً لتجنب الرقابة والتتبع. ويوفر تطبيق Bridgefy مدى يصل إلى 100 متر، في حين يقدّم Bitchat نطاقًا يتجاوز 300 متر، مع خطط مستقبلية لتوسيع النطاق وتحسين السرعة عبر دعم Wi-Fi Direct.

ويتوفّر التطبيق حاليًا لمجموعة محدودة من المختبرين عبر منصة TestFlight في متجر آب ستور التابع لآبل، لكن السعة وصلت إلى الحد الأقصى البالغ 10,000 مستخدم. وأكد دورسي أن التطبيق ما زال قيد المراجعة استعدادًا لإطلاقه الرسمي لاحقًا.