“كوميت”.. متصفح ذكاء اصطناعي جديد من Perplexity يتحدى هيمنة كروم

أعلنت شركة Perplexity الناشئة، صاحبة محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إطلاق متصفح جديد يحمل اسم “كوميت Comet“، وقد صُمم لتحويل تجربة التصفح التقليدية إلى تفاعل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، متحديًا المتصفحات التقليدية الأخرى، وفي مقدمتها متصفح جوجل كروم الأوسع انتشارًا.

ويجمع متصفح Comet بين أدوات البحث الذكية الخاصة بـ Perplexity ومساعد افتراضي مدمج قادر على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحتوى الشاشة، وتنفيذ مهام مثل حجز الفنادق أو شراء المنتجات أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني.

ويضم المتصفح مساعدًا ذكيًا مدمجًا يمكنه تلخيص النصوص، وشرح المحتوى المعروض في الشاشة، وأداء مهام مثل حجز المواعيد أو الشراء عبر الإنترنت، مع توفير إجابات ملخصة بناءً على مصادر متعددة من الإنترنت، وهي الميزة الأساسية لمحرك البحث Perplexity.

ويمكن للمستخدمين نقل الإضافات والإعدادات والإشارات المرجعية بضغطة واحدة من أي متصفح آخر.

ومن الجدير بالذكر أن المتصفح مبني على مشروع Chromium مفتوح المصدر والمدعوم من جوجل، وهو الأساس نفسه الذي تُبنى عليه متصفحات أخرى مثل كروم وإيدج.

ويتوفر Comet فقط لمشتركي خطة Perplexity Max التي تبلغ قيمتها 200 دولار شهريًا، مع خطة توسع تدريجية عبر نظام الدعوات.

وجاء إطلاق المتصفح بعد أن أعلنت Perplexity شراكة مع شركة موتورولا لتثبيت مساعدها الذكي افتراضيًا في هواتف Razr الجديدة.

وتشير تقارير إلى أن Perplexity تبدي اهتمامًا بشراء متصفح كروم في حال أُجبرت جوجل على بيعه نتيجة للمحاكمة الجارية التي تُتهم فيها بممارسات احتكارية في سوق البحث والإعلانات.

وتخطط Perplexity لمواصلة إطلاق مزايا ووظائف جديدة لمتصفح Comet في المستقبل، مما يعزز مكانته كبديل ذكي ومتطور للمتصفحات التقليدية.